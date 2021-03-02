Число погибших на пожаре в интернате в Тверской области выросло до двух

В Тверской области на пожаре в психоневрологическом интернате погибли две женщины.

Напомним, пожар в Торопецком психоневрологическом интернате произошел в ночь с 1 на 2 марта. Из здания вывели 59 человек. Двум оказали первую помощь на месте, еще двоих повезли в больницу.

Одна из женщин 1938 года рождения скончалась в машине «скорой», не доехав до больницы. За жизнь второй, которая получила ожоги первой и второй степени, боролись врачи, но спасти ее не удалось. Итог – две погибших.

Всех проживающих в интернате на время перевезли в Нелидовский психоневрологический интернат. Ситуацию контролируют лично губернатор Тверской области Игорь Руденя. Идет расследование причин возгорания.

К проверке подключилась региональная прокуратура. Ее сотрудники проверят, как соблюдались правила пожарной безопасности в учреждении. А также, как проходила проверка пожбезопасности контролирующими органами.