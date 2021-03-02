В Тверской области на пожаре в психоневрологическом интернате в Торопецком районе умерла женщина. Фото: принтскрин видео пресс-службы МЧС по Тверской области.

В областном МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в психоневрологическом интернате в деревне Дергино в Торопецком районе поступило в 23:48. Сработала сигнализация.

По прибытии пожарные выяснили, что горит комната площадью 15 квадратных метров на первом этаже. Слаженно действуя, работники администрации медучреждения и спасатели эвакуировано 54 человек.

Пять человек спасли из огня пожарные. Четыре человека пострадало и доставлено в Торопецкую ЦРБ. По предварительным данным, одна женщина погибла.

В 00:35 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 37 человек с 12 единицами техники.

Областной Следственный комитет начал доследственную проверку.