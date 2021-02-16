16 февраля после двухдневного перерыва в Твери снова сыплет снег – царствует балтийский циклон. По прогнозам, в областном центре и районах за день выпадет всего 1,1 миллиметра осадков. Однако напомним, что в минувшие выходные, 13 и 14 февраля, в регионе выпало около 40% месячной нормы снега в нашей местности в феврале. Высота выпавшего снега достигла 41 сантиметра.Жители города и коммунальные службы продолжают активно разгребать снежные завалы. Водители, вооружившись лопатами, чистят стоянки для своих машин. Дворник, коих на улицы вышло 120 человек, по информации МУП «ЖЭК», расчищают пешеходные зоны и придомовые территории, остановки транспорта и пешеходные переходы. Наледь посыпают пескосолью.Коммунальные службы, согласно официальным данным, работают в усиленном режиме. На улицах Твери курсируют комбинированные дорожные машины, грейдеры, «Чистики» и тракторы со щетками.В ночь с 15 на 16 февраля с улиц города на полигон вывезли 2,7 тысяч кубических метров снега. После снегопада 13 и 14 февраля вывезли 1,5 тысячи кубов снега и высыпали на улицы 1,7 тысяч тонко песчано-соляной смеси. Работали более полусотни спецмашин. Сегодня, 16 февраля, также особый упор делают на обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами.«КП»-Тверь» выяснила, что делать, если дворники УК не выходят убирать придомовую территорию. О том, куда жаловать «Комсомолка» спросила у эксперта.В случае необходимости, как отмечают в МУП «ЖЭК», на дороги готова выйти дополнительная снегоуборочная техника. Заготовлены реагенты. Следят за краткосрочными прогнозами. По данным на 16:12 все также с небольшим перерывом идет снег. Уборка Твери продолжится и ночью.Всего, по данным пресс-службы Правительства Тверской области, на региональных и межмуниципальных трассах задействовано 239 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, трактора. В первую очередь обрабатывают трассы с интенсивным движением и места, где чаще всего бывают аварии.Их работу координирует диспетчерская служба регионального Дорожного фонда. Если где-то участок дороги не почищен, в эту службу можно позвонить по телефонам: (4822) 34-56-54, +7-910-649-84-56.Областное ГИБДД просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах. Из-за погодных условий случается много мелких дорожных происшествий без пострадавших, когда машины задевают друг друга. Этих неприятностей можно избежать, если соблюдать скоростной режим, дистанцию на дороге и не совершать необдуманных маневров.Также автомобилистов просят быть внимательнее и не парковать машины на центральных улицах на долгое время. Или, по возможности, не пользоваться в часы пик личным транспортом.Помимо осадков, с 16 по 19 февраля в регионе прогнозируется аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7-10 градусов ниже нормы (норма в феврале – около -7): днем -7... -12, ночью -20... -25 градусов. 16 февраля в 16:52 на градуснике чуть ниже -10.По данным Тверского гидрометцентра, днем в среду, 17 февраля, осадки должны прекратиться, небо прояснится.