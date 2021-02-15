В Твери после аномально снежных выходных убрали 1,5 тысячи кубометров снега и высыпали 1,7 тысячи тонн пескосоли

В Твери с улиц вывезли 1,5 тысячи тонн снега и высыпали на улицы 1,7 тысячи тонн песко-соляной смеси. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

В Твери, как сообщают в Администрации города, продолжают чистить от снега улицы. На работах задействована вся имеющаяся техника. По информации синоптиков, в областном центре высота выпавшего снега достигала 41 сантиметра.

56 единиц спецтехники вывезли с улиц 1,5 тысячи кубических метров снега. В первую очередь чистили магистральные улицы, а затем районные.

МУП «ЖЭК» выпустил бороться с последствиями стихии комбинированные дорожные машины, «Чистики», тракторы с щетками. 120 дворников чистили тротуары, остановки и пешеходные переходы.

На дороги и тротуары высыпали более 1700 тонн песко-соляной смеси.

Днем 15 февраля в Твери работают 50 снегоуборочных машин.