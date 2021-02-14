Снегопад, накрывший Тверь, пошел на спад Фото: Ольга ТРОФИМОВА

14 февраля циклон «Волькер», исчерпав свои силы, покинет Тверь. Ворвавшись в город 13 февраля, циклон обрушился на город мощным бураном — обильным снегопадом с метелью, и засыпал областной центр снегом.

По данным метеорологов, в течение суток 13 февраля, на Тверь выпало 14 мм осадков, при норме в месяц 38 мм. Это 37 процентов от месячной нормы февраля в столице Верхневолжья.

Накануне, в Тверской области, все экстренные службы, отвечающие за жизнеобеспечение региона, были приведены в повышенную готовность.

Меры, надо сказать, оправдали себя. Снегопад не вызвал особых затруднений с движением транспорта в Твери и области, южные и юго-восточные районы которой попали под удар стихии. Не поступало и сообщений о крупных авариях на электросетях.

На дорогах областного подчинения работало 165 снегоочистительных машин, в Твери на улицы вышли 56 спецмашин.

По данным тех же метеослужб, циклон покинет Тверь в полдень 14 февраля или чуть позже. Соответственно, в это же время снег прекратится. Атмосферное давление уже начало расти.

Как только снег прекратится, можно приступать к расчистке придомовых территорий и автомобилей, так как завтра на работу, а буксовка во дворах может испортить начало трудовой недели.

Мороз, меж тем, начнет крепчать, так как небо прояснится. Утром, 15 февраля, будет -22 градуса.