Тверь снова заметает снегом Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Днем, 16 февраля, на Тверь вновь обрушился снегопад. Об ухудшении погоды ранее предупреждали синоптики. Помимо осадков, прогнозируется аномально-холодная погода. В период с 16 по 19 февраля среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы.

Днем -12... -7, ночью -25... -20 градусов.

Напомним, что в минувшие выходные в Твери и в отдельных районах области выпало 40% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Твери достигала 41 сантиметра. В круглосуточном режиме работало 56 единиц техники. С городских улиц было вывезено 1,5 тысяч кубометров снега.

Сегодня работа по уборке тротуаров и магистралей продолжается.

По данным Тверского гидрометцентра, уже днем в среду, 17 февраля, осадки должны прекратиться, небо прояснится.

Автовладельцам стоит быть осторожнее при ухудшении погодных условий и видимости на дорогах Тверской области.

В областной столице движение транспорта затруднено из-за снегопада. Водители сообщили "КП"-Тверь", что средняя скорость потока автомобилей по городу на 13:30 около 30 км в час. Планируйте заранее время в пути.

Будьте внимательны и осторожны!