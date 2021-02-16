На полигон под Тверью за ночь вывезли 2700 кубометров снега

В Твери за ночь вывезли 2700 кубометров снега Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает бороться с последствиями снегопада. В ночь с 15 на 16 февраля на полигон с городских улиц вывезли 2700 кубометров снега.

Дороги и тротуары продолжают обрабатывать противогололедными материалами.

На расчистке и обработке городских улиц работают комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, "Чистики", тракторные щетки. Тротуары убирают 120 дворников.

С учетом начавшегося снегопада днем, 16 февраля, подготовлена дополнительная техника для механической очистки дорог, заготовлена пескосоляная смесь и реагенты. Уборка ведется круглосуточно.

Будьте аккуратны и бдительны на дорогах!