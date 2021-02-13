В Твери, как и было спрогнозировано, продолжается метель. Балканский циклон «Волькер» принес с юго-запада обильные осадки. Согласно сайтам с информацией о погоде, снегопад прекратится только днем в воскресенье, 14 февраля. К тому времени в Тверской области выпадет больше полумесячной нормы осадков.13 февраля к 12:00 количество осадков достигло показателя 7 миллиметров. А порывы ветра достигают 17 м/с. Температура воздуха колеблется в пределах -14…-15 градусов.На данный момент в регионе все также введен «желтый» уровень опасности. Все аварийные службы готовятся устранять последствия разгулявшейся стихии. В частности, на низком старте энергетики. В боевой готовности сейчас находятся 439 бригад, это 1931 специалист и 664 единицы спецтехники.МЧС работает в режиме повышенной готовности. Организован оперштаб, мобилизованы силы и средства спасателей. В том числе, аэромобильная группа Главного управления.Телефоны МЧС в случае ЧП те же: 01, 101, 112. «Телефон доверия» ГУ МЧС по Тверской области – (4822) 39-99-99.Несмотря на погоду пока не поступало информации о застрявшем транспорте. 11 февраля в пресс-службе Администрации Твери, зная прогнозы, обозначили, что МУП «ЖЭК» готов вывести на улицы дополнительную технику. На данный момент на улицах города была замечена спецтехника, чистящая дороги, и дворники, работающие лопатами.В областном ГИБДД пока не сообщали о крупных авариях в связи с погодными условиями.12 февраля в 20:06 в группе «Подслушано у эвакуаторов Тверь и Тверская область» появилось видео одного из пользователей, который снял дорожный знак со скоростным ограничением. Рекомендуемый лимит – 70 км/ч.Есть и приятный новости. Несмотря на погоду, 13 февраля на старт «Лыжни России», а точнее на несколько стартов – из-за эпидемической ситуации группы спортсменов-любителей развели – вышло несколько сотен тверичан. Снег не испугал любителей покататься на лыжах.Развернутый материал о снегопаде читайте на сайте «КП»-Тверь».