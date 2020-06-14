Тверь стала первым городом в поэтическом атласе России из Австралии

Россия – огромная страна, но она становится еще более бескрайней, когда речь идет о россиянах, живущих в разных уголках земного шара. А если благодаря этим людям рождаются удивительные масштабные проекты, стирающие все условные границы, на душе становится гораздо теплее.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Одним из таких и стал поэтический атлас России Владимира Ежова «Я верю в сакральность российских земель». Коренной москвич, директор лаборатории математических исследований университета Флиндерса, профессор МГУ. С 1995 года он по работе уехал в Австралию, где живет до сих пор, являясь на сегодня Президентом Австралийского союза соотечественников. Но, как это часто бывает, душой остался в России, куда приезжает несколько раз в год.

Любовь к Родине… Наверное, именно она и вдохновила его на идею объединить города поэзией. Да, Владимир Ежов еще и поэт - член Московской организации Союза писателей России и Союза писателей Чувашии.

А учитывая, что 2020 год – юбилейный, когда мы отмечаем 75-летие Великой Победы, родилась и сюжетная линия.

Владимир Ежов - автор проекта «Я верю в сакральность российских земель». Фото: из архива Владимира Ежова

В течение года Владимир Ежов изучал российские города, общался с историками, краеведами каждого из них. И даже, как математик, разработал своеобразный алгоритм: поэтический текст каждого стихотворения должен состоять из 4-х строф: этногеографической, исторической, научно-спортивно-культурной и героической - о земляках-участниках войны. Так на свет появились более ста уникальных и непохожих друг на друга текстов.

ИСТОК ВОЛГИ И ТВЕРЬ

Тверь в этом цикле занимает особое место. Точнее, тверской регион. Величие России часто ассоциируется с красавицей Волгой, а так как она начинается у нас, то первым стало стихотворение об истоке этой реки. А следом и сама Тверь.

Кстати, история текста о столице Верхневолжья особая. Спустя два месяца после его появления Тверская редакция сайта и газеты "Комсомольская правда" объявила конкурс, а еще через три месяца тверские музыканты написали к нему музыку. Получилось семь оригинальных песен, каждая из которых претендует на то, чтобы стать неофициальным гимном города. Праздник, организованный 25 декабря прошлого года, объединил всех музыкантов, а масштабнее, Россию и Австралию. Ведь его гостями его стали Владимир Ежов и виртуально Татьяна Морозова, благодаря которой тверская часть проекта во многом и была реализована.

Что неудивительно: Татьяна Морозова – тверичанка, учитель русского языка и литературы. Сегодня она тоже живет в Австралии, но дальнее расстояние не помешало сначала стать консультантом по Твери и редактировать стихотворение, ставшее песней о ее родном городе, а затем и помогать редактировать первый том "Атласа", выход которого стал и её мечтой.

Обложка 1 тома Поэтического атласа России. Фото: из архива Владимира Ежова

РОССИЯ - В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

В преддверии Дня Победы поэтический атлас России стал реальностью. Если раньше какие-то стихотворения можно было прочитать в интернете, то спустя всего пять месяцев после встречи в Твери в свет вышла книга, пока только первый том поэтического атласа России Владимира Ежова «Я верю в сакральность российских земель». Татьяна Морозова увидела его одной из первой. Она же и побеседовала с автором.

Приводим часть ее большого интервью.

- Атлас объединил 105 российских городов. Почему такое количество?

- Очень просто. Столиц субъектов федерации в России 85, ими я и собирался ограничиться. Но друг из Казани подсказал, что композитор Гайдн сочинил за свою жизнь рекордное количество симфоний - 104 и что он ручается за их число, поскольку все до единой их прослушал. Вот я и перефразировал известную сточку из стихотворения погибшего в 1942 году поэта-фронтовика Павла Когана- «но мы ещё дойдём до Гайдна...» - и решил сочинить 105 текстов песен о городах, поскольку в наше стремительное время песня - это тоже симфония.

- Судя по увесистым томам, помимо стихов значительную часть в них составляют пояснительные примечания?

- О, да. Основным критическим замечанием по первому тексту о Чебоксарах стала «сложность и непонятность» текста для неподготовленного читателя. Поэтому решил тексты размечать сносками, а разъяснения к ним – в примечаниях к стихам. На каждый стих приходится примерно по 12 - 15 сносок. И во многом, Татьяна, помогли мне вы. Вы задали образец, а затем не бросили меня на произвол судьбы, а наполнили примечаниями 20 стихов, почти весь первый том. В следующих томах мы на него и равнялись с другими помощниками. Например, со вторым «северным» томом мне помогала бывшая одноклассница, филолог Татьяна Голицына. И сделала это с большим изяществом.

- Сквозь все Ваши стихотворения отчетливо проходит тема Великой Отечественной войны. Насколько она важна и не является ли искусственно притянутой к юбилею?

- Судите сами. Тема героизма земляков возникла сразу же, с первого стихотворения. О подвигах героев мне рассказывали мои друзья-консультанты во многих городах и просили строки о них непременно включить в стихи. В коротком стихотворении упомянуть всех героев невозможно, но мне хотелось конкретно рассказать о подвиге, упоминая имя, место, фронтовую обстановку, чтобы у читателя возникло желание побольше узнать об этом человеке, прочитав примечания, а также и о других героях из этого города. Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга послужила сохранению памяти об именах и подвигах героев! А если эти песни приживутся, то эта память сохранится и в поколениях. Ведь век жизни песни дольше века стиха.

- И какие из них, вы думаете, приживутся?

- Некоторые уже живут полноценной жизнью. Песня Павла Аксёнова про Чебоксары звучит в интернете. Тверская «Комсомольская правда» в октябре 2019 года объявляла конкурс на сочинение музыки к словам песни про Тверь, и я с огромным удовольствием и волнением принял участие в подведении его итогов 25 декабря минувшего года, когда перед жюри выступило семь исполнителей, на высоком профессиональном уровне исполнивших песню о Твери во всех музыкальных стилях, от рэпа до народной мелодии.

И, что особенно лестно, известный казанский композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгам Байтиряк сочинил цикл песен о городах Волги, который будет представлен на суд зрителей казанского БКЗ им. Сайдашева осенью 2020 года, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

МЕЧТАМ СУЖДЕНО СБЫВАТЬСЯ

Проектом Владимира Ежова заинтересовалось несколько серьезных российских издательств. Еще накануне 9 мая автор рассуждал: «Не будем загадывать, но очень хочется верить, что череда кажущихся случайными обстоятельств и редкого подчас творческого везения произошла не напрасно, а ради того, чтобы проект нашёл своего читателя в год 75-летия Великой Победы».

А уже чуть позже стало известно, что случилось чудо: первый том поэтического атласа России вышел в свет в издательстве МГУ. Каждый том имеет свое эксклюзивное представление от разных известных людей. Первый начинается с предисловия ректора МГУ Виктора Садовничего. Будем надеяться, что в свет в скором времени выйдет все издание.