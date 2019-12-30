«проПОЙ с Комсомолкой»: 7 музыкантов подарили Твери новую песню

Сколько должно пройти времени от мечты до её исполнения? В нашем случае три месяца. Именно тогда, в ноябре, мы написали первую заметку о том, что профессор математики из Австралии, наш соотечественник Владимир Ежов по разработанному им алгоритму написал стихотворение о Твери, которое вошло в цикл стихов о поволжских городах. А потом родилась идея отправить произведение в народ.

И тогда «Комсомолка» объявила конкурс «Песня Твери к Новому году» или «проПОЙ с Комсомолкой». Стих один - мелодий много! И отклик был. На предложение откликнулись семь музыкантов разного возраста, работающих в разных жанрах. А потом был большой праздник!

Стих-шоу-саундчек-баттл! Неизбитый жанр - именно в такой стилистике 25 декабря «Комсомольская правда»-Тверь» при поддержке Администрации Твери организовала веселое музыкальное шоу для горожан в клубе «Биг Бен».

Специальными гостями праздника стали профессор Владимир Ежов и 13-летняя писатель, блогер Эвелина Тимофеева из АвстралииФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Проект получился международным, связавшим Австралию и Россию: специальным гостем его стали профессор Владимир Ежов и 13-летняя писатель, блогер Эвелина Тимофеева. Так как праздник пришелся на католическое Рождество, которое отмечают и в Австралии в том числе, то они на время перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку.

А теперь о победителях.

Их выбирало как народное жюри (в группе мероприятия в соцсети), так и профессиональное. Итоги конкурса были подведены в торжественной обстановке на празднике.

ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ

Профессиональное жюри присудило первое место фольклорному ансамблю «Славяночка». Второе место досталось Гелани Яндиеву. Третье - «Неслучайному дуэту».

Победителем народного голосования стал снова Гелани Яндиев. Он набрал более 1200 голосов в группе розыгрыша Вконтакте. И теперь организаторы и участники шоу надеются, что у Твери появится новая «народная» песня!

Конечно, в финале были призы и грамоты.

Главным подарком от партнера праздника ЗАО «Александрит» стала серебряная подкова на счастье! Её с остальными подарками вручили «Славяночке». Спецприз от «Комсомольской правды» достался Хаситхе, а спецприз от Тверской филармонии - «Неслучайному дуэту».

Всем остальным победителям вручили пряники ручной работы, крутые тематические кружки с конфетами и календари от издательства «РЭД», а также ... настоящие бумеранги из Австралии, расписанные туземцами.

1 место про решению жюри досталось фольклорному ансамблю "Славяночка"Фото: Алёна ЗИНЧЕНКО

- Такой бумеранг если запустить, обязательно вернется, - уверил всех Владимир Ежов. - Привез я их неслучайно. Пусть ваше творчество, которое вы сегодня отправили в народ, вернется к вам теплом и заслуженными добрыми откликами.

Победителю народного голосования в том числе достался подарок от Администрации Твери и Рождественской ярмарки - пакет с большим набором от «Мармеладной сказки».

И как красивый финальный аккорд: презентация того самого обещанного торта прошла под прекрасную песню Сергея Рыбакова, которую он исполнил для всех гостей этого вечера.

Гелани Яндиев стал дважды призером. 1 место за его песню ему отдали горожане, а 2 место - жюриФото: Алёна ЗИНЧЕНКО

ВАЖНО

Сюрпризом праздника стала презентация торта «Тверь», разработанного специально для этого значимого события. По цвету он синий. В центре - Волжский мост и река Волга. А на вкус...

- Тверь всегда славилась пряниками, которые у нас появились раньше, чем в Туле. Поэтому, если кратко, мы не меняли рецепт, мы изменили технологию, - рассказывают партнеры праздника Семейная кондитерская «Стрельниковъ». В этом торте, тесто которого пряничное, семь видов специй, в том числе душистый перец и кардамон, а также три вида лесных ягод. В нем мы воплотили лишь идею. Возможно, финальная точка еще не поставлена. Но даже в таком виде, мы надеемся, он понравится.

Конкурс получился международным. Участник из Шри-Ланки Хаситха Гаян БандуратнаФото: Алёна ЗИНЧЕНКО

"Неслучайный дуэт" взял 3 место от жюри и спецприз от Сергея Левина и Тверской филармонииФото: Алёна ЗИНЧЕНКО

Жюри конкурсаФото: Алёна ЗИНЧЕНКО

Ведущая праздника, специальный корреспондент Виктория Тушкова. Фото: Денис Коротков

Ведущая вечера, специальный корреспондент Ирина Тарасова. Фото: Денис Коротков

Принятие решения. Фото: Денис Коротков

Среди подарков были и настоящие, расписанные туземцами, бумеранги из АвстралииФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Владимир Ежов - бумеранг, это символ возвращения! Фото: Денис Коротков

Член жюри Сергей Левин - композитор, член Союза композиторов России, артист Тверской филармонии. Фото: Денис Коротков

"Славяночка" всех очаровала. Фото: Денис Коротков

Хаситха получил спецприз от "Комсомольской правды". Фото: Денис Коротков

Участник конкурса Николай Боярских. Фото: Денис Коротков

И снова подарки. Фото: Денис Коротков

Подарки достались всем! Фото: Денис Коротков

Виктория Стрельникова презентует торт "Тверь". Фото: Денис Коротков

Презентация торта "Тверь" от семейной кондитерской "Стрельниковъ". Фото: Денис Коротков