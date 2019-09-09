Математик из Австралии разработал алгоритм написания песен о городах России

О том, что в Австралии написали песню о Твери, я узнала из сообщения в соцсетях от незнакомого человека. Но, когда стала уточнять подробности, поняла, что в этой истории всё гораздо интереснее.

Несколько минут общения, и вот я уже звоню в Австралию. У нас на часах около полуночи, там - ближе к рассвету. Первый вопрос, который задаю человеку с очень бодрым голосом: «Не поздно ли?»

- Ну что вы, самое творческое время. Я Владимир Ежов. Зовите меня просто Володя, - слышу в трубке и улыбаюсь. Так и проходит вся наша беседа. Только потом я понимаю, что проговорили мы больше часа.

УМОМ - В АВСТРАЛИИ, СЕРДЦЕМ - В РОССИИ

Владимир Ежов - человек уникальный. Если делить людей на физиков и лириков, то в нем уживаются оба сразу.

С одной стороны, он коренной москвич, с 1986 года после защиты диссертации работал преподавателем на кафедре теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ. В 90-е годы, когда с финансами стало непросто, уехал на полгода работать в Германию, а оттуда был приглашен на работу в США. С 1995 года поселился в Австралии в городе Аделаида, где преподает в университете Флиндерса, а в качестве общественной работы возглавляет Австралийский союз соотечественников России (АССР). О России не забывает. Приезжает сюда по возможности два раза в год. А с 2015 года по совместительству еще сотрудничает в должности профессора на кафедре математического анализа механико-математического факультета в родном МГУ.

Владимир Ежов - член Московской организации Союза писателей России и Союза писателей Чувашии. Фото: из архива Владимира Ежова

С другой, литературной стороны, Владимир Ежов - член Московской организации Союза писателей России и Союза писателей Чувашии. Лауреат чувашской республиканской литературной премии имени К.Кольцова (2017 г.). Выпустил четыре сборника стихов.

И вот теперь новая мечта, которая на сегодняшний день смогла объединить несколько десятков человек из разных уголков России.

Идея с книгой, где будут собраны песни о многих городах нашей страны, родилась случайно. В Лондоне...

- Этим летом, находясь в научной командировке в Бонне (Германии - Ред.), я прилетел в Англию навестить дочь. Она и купила нам билеты на теннисный турнир в клуб "Квинс" 18 июня. Но, как это нередко случается в Лондоне, в самое неподходящее время пошел дождь, и матчи всё откладывали и откладывали. Пока мы дожидались у кортов погоды, я зашел в интернет и узнал, что Чебоксары готовятся к юбилею - 550-летию - и администрация предлагает всем желающим сочинить для города юбилейный гимн. А в Чебоксарах я несколько раз до этого бывал, там живут мои друзья и коллеги. Поэтому, пока шел дождь, я подумал-подумал и сочинил им в подарок песню. Стихи я переправил друзьям из московского музыкального ансамбля «Порт-Сентябрь». И как-то всем сразу они понравились. Правда, правил я их потом две недели, чтобы они «запелись», листов сто исписал, в итоге получилось 12 вариантов текста.

Когда остановились на одном, то и музыка появилась, и исполнитель, он же композитор – Павел Аксенов, дважды лауреат Грушинского фестиваля. А после того как видеоролик выложили в сеть, стали поступать запросы. Сначала Владимиру написал друг из Казани. И спросил: «А нам?» Потом из другого города. И пазл сложился.

18 июня. Тот самый день в Лондоне, когда родилась идея книги "Я верю в сакральность российских земель". Фото: из архива Владимира Ежова

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ПЕСНИ

К концу августа у Владимира Ежова на столе лежал проект новой книги «Я верю в сакральность российских земель». В сборник вошли 16 песен, посвященных восьми волжским городам: Твери, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Чебоксарам, Казани, Самаре, Саратову и Астрахани. А также восьми не волжским, но граничащим со столичным регионом России и имеющим особенное значение для автора: Калуге, Рязани, Туле, Владимиру, Борисоглебску, Мытищам, поселку Солонцово, а также крымской Алуште. Завершает книгу еще одно стихотворение. Связующее. В нем - обращение ко всему русскому миру. (А «русский мир» для автора – это все, кто думает и говорит по-русски - Ред.)

На мой вопрос, как удалось не повторяться, автор отвечает сразу:

- Во многих существующих гимнах городов тексты по модулю стихотворного размера почти идентичные. К примеру, замени Казань на Рязань, и никто не заметит подвода, поскольку, смысл не изменится. Я считаю это неправильным. При таком подходе получается не песня о родном городе, а ода самому себе, насколько сильно любит автор свой город. Поэтому я подумал и подошел к творческому процессу по-научному. Выработал определенный алгоритм и применил его к разным городам.

Формулу алгоритма Владимир не раскрывает. Но в нескольких чертах объясняет:

- Город в песне должен присутствовать своей географией, историей, культурой, индустрией и знаменитыми людьми. Поэтому в каждом случае я выбираю то, что популярно и известно жителям. Например, знаковых персонажей должно быть три, не больше, иначе будет перебор. Для этого в каждом городе у меня есть свой консультант, с которым я советуюсь. Кроме того, в тексте должно ощущаться движение: нужно сначала приехать в гости, а потом красиво с городом проститься.

Чтобы не было обиды, в каждой песне помимо припева - четыре куплета и примерно одинаковое количество строк.

А чтобы понять, о чем конкретно идет в тексте речь, существенную часть книги составляют короткие справки, раскрывающие упомянутые исторические имена и события. Самое главное – это специфика, точность и конкретность, чтобы город безошибочно узнавался.

Про себя Владимир Ежов говорит так, что пусть он и в Австралии, но сердцем в России. Фото: из архива Владимира Ежова

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ - О ТВЕРИ

Так получилось, что стихотворение о Твери сложилось одним из первых. Да и в волжском маршруте до Астрахани Тверь тоже стоит в самом начале. Именно поэтому книга начинается с неё. Хотя Владимир добавляет и нотку романтики.

- Этот город для меня близкий с детства. Будучи школьником, я каждые зимние каникулы приезжал сюда кататься на лыжах. Бывал в театрах, музеях. Последний раз я посетил Тверь в 2018 году в рамках конференции соотечественников и фонда «Русский мир». Тверь – красивая, лиричная, ни на кого не похожая. На мой взгляд, она достойна того, чтобы открывать этот сборник.

Кстати, консультантом по Твери и редактором всей книги стала учитель русского языка и литературы Татьяна Морозова. Шесть лет назад она также уехала в Австралию к дочери, но ежегодно бывает на родине.

- Мне очень хочется, чтобы, прочитав стихотворение о Твери, люди захотели сюда приехать. В каждой песне я стараюсь увлечь читателя, жителя, туриста… Моя главная задача - чуть-чуть приоткрыть ворота и дать заглянуть в городское пространство, намекнуть, а остальное скрыть за завесой недосказанности. И все это для того, чтобы у человека возник порыв углубить свои знания, а потом приехать и убедиться воочию, что все, что написано, так и есть.

Кстати, музыки к песне о Твери пока еще нет. Поэтому мы решили помочь автору.

«КП»-Тверь» с Владимиром Ежовым предлагает тверским музыкантам (и не только тверским) попробовать силы и прислать нам свой вариант музыкальной композиции. (Текст песни ниже).

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Проект книги с красочными фотографиями городов автор планирует презентовать в ноябре этого года. В настоящее время рукопись уже готова, разрабатывается макет и выбирается город и издательство, где она будет напечатана. Идет работа и над обложкой.

Но в мечтах глобальных - выпустить красивое подарочное издание накануне важной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В какой-то момент во всех текстах возникла общая закономерность: помимо исторического и современного пластов зазвучала и военная тема. Стали рождаться строчки о боях, о героях, уроженцах городов, сражавшихся за родную землю и совершавших подвиги… Я старался говорить о войне без пафоса и навязчивости, понятно, просто и одновременно точно. Что будет дальше с проектом, пока не знаю. Но в эту книгу я вложил всё – и сердце, и душу. Мечтаю, чтобы она вышла «в люди».

Если все сложится, как задумано, то Владимир Ежов рискнет сделать следующий шаг – круиз по Волге.

- Помните фильм «Волга-Волга»? Только здесь все будет наоборот. Пойдем не вверх, а вниз по течению Волги на теплоходе с оркестром, – улыбается профессор. – И в каждом городе из книги можно будет делать остановку и устраивать концерт. В Твери, например, это можно сделать на площади у Речного вокзала перед отправкой теплохода в круиз.

В России Владимир Ежов бывает часто. Фото: из архива Владимира Ежова

ТЕ САМЫЕ СТИХИ О ТВЕРИ

Мне сказали друзья: поезжай посмотри,

если в Питер поедете мимо,

на бульваре Радищева, где-то в Твери,

колесо городов-побратимов.

На рассвете нас встретила спящая Тверь...

В нежной зелени раннего мая

солнце всходит за Волгой, и в свете лучей

все как будто вокруг оживает!

Припев:

Ах, красавица-Тверь, моим чувствам поверь,

как вы ласковы, волжские волны!

Я тебя обожаю, красавица-Тверь,

и любовью к тебе переполнен!

Своей твёрдой походкой выходит к ладье

из ворот Воскресенья Христова

и охранную грамоту держит в руке

от светлейшего князя Тверского

«за три моря хоженец», команду собрав

из тверских, сам купец, не воитель

своей славе навстречу и грозным штормам

поплывет Афанасий Никитин!

Припев

О Калининском фронте, героях войны

Полевой рассказал непредвзято.

О них помнят - и славе их предков верны

молодые тверские ребята.

Здесь Дементьев шедевр об Алёше создал,

верстку для молодого журнала,

и само Министерство культуры тогда

тверитянки лицо представляло.

Припев

Сколько версты вдоль Волги шагами ни мерь,

подчиняясь законам природным,

погружается в сумерки сонная Тверь

и Дворец Путевой, путеводный.

Завтра утром по трассе Москва - Петербург

поспешим из столицы в столицу,

попрощается Тверь, словно преданный друг,

и к нему я хочу воротиться!

Припев