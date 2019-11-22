Много песен о Твери не бывает! А если эту песню в день рождения Деда Мороза (18 ноября) принес на крыльях лирохвост (неофициальный символ Австралии), то это вдвойне интересно.

Историю эту мы рассказывали еще в сентябре.

В туманном Лондоне профессор математики из Австралии Владимир Ежов, дожидаясь соревнований по теннису, написал песню о Чебоксарах. Да так вдохновился, что задумка вылилась в целый проект о городах, расположенных на Волге. Тверь в этом проекте - первый город!

Стихи, написанные по определенному алгоритму, родились быстро и тут же стали проситься в народ. Через неделю мы уже общались с Владимиром Ежовым. И вот родился конкурс «Из Австралии с любовью: Подари Твери к Новому году песню!»

ВНИМАНИЕ!

Друзья, если вы считаете себя творческими людьми и вам интересно принять участие в проекте, мы будем только рады!

ОТ ВАС - до 10 декабря на стихи Владимира Ежова (небольшие авторские изменения допускаются, например сократить куплет) записать песню на вашу музыку и выслать на почту tarasova@kptver.ru . Жанр песни - на ваше усмотрение.

ОТ НАС - с 10 до 25 декабря разместить информацию об авторе (или группе авторов) и песню на сайте kp.ru, где пройдет голосование народного и профессионального жюри за НОВУЮ ЗАСТОЛЬНУЮ ПЕСНЮ О ТВЕРИ!

А 25 декабря в клубе «Биг Бен» состоится праздничная предновогодняя встреча «проПОЙ!» с «Комсомолкой»!

В программе - песни участников о Твери и не только, стихи, новогодние гадания на счастье, страстные танцы и атмосфера наступающего Нового года.

Специальный гость праздника - Дед Мороз из Австралии профессор Владимир Ежов с экзотическими вкусными подарками!

Подарим Твери новую песню!Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Твери

Мне сказали друзья, поезжай посмотри,

если в Питер поедете мимо,

на бульваре Радищева, где-то в Твери,

колесо городов-побратимов.

На рассвете нас встретила спящая Тверь..

В нежной зелени раннего мая

солнце всходит за Волгой, и в свете лучей

все как будто вокруг оживает!

Припев:

Ах, красавица-Тверь, моим чувствам поверь,

как вы ласковы, волжские волны!

Я тобой очарован, красавица- Тверь,

я любовью к тебе переполнен!

Своей твёрдой походкой выходит к ладье

из ворот «Воскресенья Христова»

и охранную грамоту держит в руке

от Светлейшего князя Тверского,

«за три моря хоженец», команду собрав

из тверских, сам купец, не воитель

своей славе навстречу и грозным штормам

поплывет Афанасий Никитин!

Припев

О Калининском фронте, героях войны,

Полевой рассказал непредвзято.

О них помнят - и памяти павших верны

молодые тверские ребята.

Здесь Дементьев шедевр об Алёше создал,

верстку для молодого журнала,

и само Министерство Культуры тогда

тверичанки лицо представляло.

Припев

Сколько версты вдоль Волги шагами ни мерь,

подчиняясь законам природным,

погружается в сумерки сонная Тверь

и Дворец Путевой, путеводный.

Завтра утром по трассе Москва-Петербург

поспешим из столицы в столицу,

попрощается Тверь, словно преданный друг,

и к нему я хочу воротиться!

Припев