Из Австралии с любовью: Подари Твери к Новому году песню!
Много песен о Твери не бывает! А если эту песню в день рождения Деда Мороза (18 ноября) принес на крыльях лирохвост (неофициальный символ Австралии), то это вдвойне интересно.
Историю эту мы рассказывали еще в сентябре.
В туманном Лондоне профессор математики из Австралии Владимир Ежов, дожидаясь соревнований по теннису, написал песню о Чебоксарах. Да так вдохновился, что задумка вылилась в целый проект о городах, расположенных на Волге. Тверь в этом проекте - первый город!
Стихи, написанные по определенному алгоритму, родились быстро и тут же стали проситься в народ. Через неделю мы уже общались с Владимиром Ежовым. И вот родился конкурс «Из Австралии с любовью: Подари Твери к Новому году песню!»
ВНИМАНИЕ!
Друзья, если вы считаете себя творческими людьми и вам интересно принять участие в проекте, мы будем только рады!
ОТ ВАС - до 10 декабря на стихи Владимира Ежова (небольшие авторские изменения допускаются, например сократить куплет) записать песню на вашу музыку и выслать на почту tarasova@kptver.ru . Жанр песни - на ваше усмотрение.
ОТ НАС - с 10 до 25 декабря разместить информацию об авторе (или группе авторов) и песню на сайте kp.ru, где пройдет голосование народного и профессионального жюри за НОВУЮ ЗАСТОЛЬНУЮ ПЕСНЮ О ТВЕРИ!
А 25 декабря в клубе «Биг Бен» состоится праздничная предновогодняя встреча «проПОЙ!» с «Комсомолкой»!
В программе - песни участников о Твери и не только, стихи, новогодние гадания на счастье, страстные танцы и атмосфера наступающего Нового года.
Специальный гость праздника - Дед Мороз из Австралии профессор Владимир Ежов с экзотическими вкусными подарками!
Подарим Твери новую песню!Фото: Ирина ТАРАСОВА
В Твери
Мне сказали друзья, поезжай посмотри,
если в Питер поедете мимо,
на бульваре Радищева, где-то в Твери,
колесо городов-побратимов.
На рассвете нас встретила спящая Тверь..
В нежной зелени раннего мая
солнце всходит за Волгой, и в свете лучей
все как будто вокруг оживает!
Припев:
Ах, красавица-Тверь, моим чувствам поверь,
как вы ласковы, волжские волны!
Я тобой очарован, красавица- Тверь,
я любовью к тебе переполнен!
Своей твёрдой походкой выходит к ладье
из ворот «Воскресенья Христова»
и охранную грамоту держит в руке
от Светлейшего князя Тверского,
«за три моря хоженец», команду собрав
из тверских, сам купец, не воитель
своей славе навстречу и грозным штормам
поплывет Афанасий Никитин!
Припев
О Калининском фронте, героях войны,
Полевой рассказал непредвзято.
О них помнят - и памяти павших верны
молодые тверские ребята.
Здесь Дементьев шедевр об Алёше создал,
верстку для молодого журнала,
и само Министерство Культуры тогда
тверичанки лицо представляло.
Припев
Сколько версты вдоль Волги шагами ни мерь,
подчиняясь законам природным,
погружается в сумерки сонная Тверь
и Дворец Путевой, путеводный.
Завтра утром по трассе Москва-Петербург
поспешим из столицы в столицу,
попрощается Тверь, словно преданный друг,
и к нему я хочу воротиться!
Припев
ИСТОЧНИК KP.RU