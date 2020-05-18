Банально, бедно, невыразительно: И всё же горожане советуют, на что можно посмотреть в Твери

А куда вы посоветовали бы сходить в Твери? Что показали бы интересному человеку, который не знает города? Будет это что-то масштабное, например набережная или большой храм, либо в первую очередь вы отправитесь в небольшой, но очень интересный дворик?

Подобные опросы уже не первый раз проводит в соцсетях член Союза фотохудожников России и руководитель тверского музея фотографии «Искра» Роман Какоткин.

- Моё любимое занятие - взять небольшой фотоаппарат и прогуляться по паркам и закоулкам нашего города. Я стараюсь попадать в места нетуристические, необычные. Знаю практически весь город, но опросы позволили выявить пару мест, которые я пропустил, - рассказал «КП»-Тверь» Роман Какоткин.

Несмотря на то что сегодня, в режиме самоизоляции, особо не погуляешь, тему довольно активно комментировали. Конечно, вспомнили Морозовские казармы, Императорский дворец, парки, скверы и храмы. Упоминали пешеходную улицу Трёхсвятскую, волжские набережные и мосты, нулевой километр у почтамта и само главное почтовое здание, декорированное большим глобусом.

Морозовские казармы.Фото: Александр ЖМУЛИН

Несколько человек советовали тверское «Ласточкино гнездо» - дом с готической башенкой, что на перекрёстке улиц Крылова и Салтыкова-Щедрина, в котором когда-то располагалась Аваевская богадельня. Это здание в ближайшее время планировали отреставрировать. Но пока неизвестно, как на эти планы повлияла эпидемическая ситуация.

Упоминали и ещё одно место, которому неплохо было бы воспрять из руин - парк «Воксал». Судя по вопросам в комментариях, о существовании такого парка за зданием второй поликлиники горбольницы № 1 даже не все в городе и знают. Что не удивительно - парк в последнее время был сильно заброшен и использовался как отхожее место любителями выпить на свежем воздухе.

В парке Воксал растёт двухсотлетний дуб.Фото: Виктория ТУШКОВА

Да и в целом как-то так вышло, что часто горожане вспоминали достопримечательности либо разрушающиеся, либо уже погибшие: «Всё в запустении, в развалинах», «Речной красив был по-своему, ворошиловский дом тоже, всё в ужасном состоянии. Банально, бедно, невыразительно».

Весьма показательно опрос проиллюстрировал, как дорог людям был речной вокзал - место, без преувеличения, для многих культовое. По истечении почти трёх лет с того момента, как здание обрушилось, а произошло это в августе 2017-го, его всё ещё упоминают в ряду красивейших мест города.

Равно как и находящийся в плачевном состоянии дом Ворошиловских стрелков, ещё один представитель сталинского неоклассицизма.

Дом Ворошиловских стрелков задаёт геометрию всему окружающему пространству.Фото: Виктория ТУШКОВА

- В городе огромнейшее количество интересных артефактов из предыдущих эпох, которые, к сожалению, разрушаются, - соглашается и автор опроса.

Что же касается мест совсем необычных, то, когда закончится эпидемия, можно прогуляться к заброшенному Центральному стадиону. Локация ныне эпическая, весьма подходящая для съёмки в жанре постапокалипсис: разрушенные трибуны и буйство растительности, одержавшей верх над урбанистикой. Справедливости ради отметим, что стадион всё-таки планируют реконструировать: в Твери уже даже собирали на конкурс проекты его реставрации.