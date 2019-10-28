2019-10-28T17:52:49+03:00
Общество

Объявлена повышенная готовность - Дом ворошиловских стрелков в Твери может обрушиться

Строение будет обследовано, а ходить около него опасно
Виктория ТУШКОВА
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Дом ворошиловских стрелков венчает геометрию уличного трёхлучья от Волги в направлении центра.Дом ворошиловских стрелков венчает геометрию уличного трёхлучья от Волги в направлении центра.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Не бережёт Тверь архитектуру сталинского неоклассицизма, и ничему не учит нас опыт. Минувшим летом мы с печалью отметили два года с даты обрушения речного вокзала, а на днях, в октябре 2019-го, прилетело новое тревожное известие. Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении режима повышенной готовности в отношении здания, известного как Дом ворошиловских стрелков, на набережной Степана Разина, 2. В связи с аварийной ситуацией, в которой здание пребывает, постановление регламентирует «мероприятия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации её последствий».

Дом ворошиловских стрелков, построенный в 1935 году, - важнейший архитектурный элемент города, от которого «танцует» застройка современного центра Твери. Разговоры о том, что он может повторить скорбную судьбу речного вокзала, ходят уже давно. Стены здания изъедены временем, их рассекают глубокие трещины. Облицовка откалывается большими кусками, кое-где из-под неё вываливаются кирпичи. Разрушается лаконичная декоративная лепнина. Об угрозе обрушения изящных миниатюрных балкончиков предупреждают специальные таблички. Сами балкончики давно утратили своё очарование и выглядят, без преувеличения, жутко: на них нет живого места, а разрушившиеся или отломанные балясины рождают ассоциации с зубами человека, страдающего цингой.

Пугающий вид снизу на разрушающиеся балконы, некогда бывшие одной из изюминок дома №2 по набережной Степана Разина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пугающий вид снизу на разрушающиеся балконы, некогда бывшие одной из изюминок дома №2 по набережной Степана Разина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Согласно постановлению главы города, за состоянием Дома ворошиловских стрелков будет организован ежедневный контроль. Ответственные за это - департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства совместно с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Твери, а также администрация Центрального района. До конца октября также должен быть заключён договор на техническое обследование здания. Большего городская власть пока сделать не в силах.

- Большая часть площади дома № 2 по набережной Степана Разина находится в собственности Министерства обороны, остальное - в частной собственности. Муниципальных метров в этом здании нет. Но дом является опасным для пешеходов, проходящих мимо него. Поэтому муниципалитет планирует изыскать средства для обследования здания. А также мы будем контролировать обстановку, наличие ограждающих лент и предупреждающих табличек, - пояснили «КП»-Тверь» в департаменте ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери. - По итогам обследования будем общаться с собственниками. Восстанавливать здание силами муниципалитета мы не имеем полномочий.

Таблички предупреждают: ходить около дома опасно! Фото: Виктория ТУШКОВА

Таблички предупреждают: ходить около дома опасно!Фото: Виктория ТУШКОВА

Об опасности нахождения внутри здания, добавили в городской администрации, речи сейчас не идёт. Рассматривается вероятность обрушения внешних элементов конструкции. Эту ситуацию, до окончания обследования дома, и будут контролировать ответственные чиновники.

Не боясь повториться, отметим, что Дом ворошиловских стрелков - лишь часть былой городской эстетики, которая в настоящий момент утрачена или стоит на этом пути. Уже упомянутый сегодня речной вокзал, парк «Воксал» со всеми его зданиями, Морозовские казармы, начавший разрушаться Новый мост, крошащееся убранство «сталинок» в центре, утраченные деревянные дома с уникальной резьбой, поломанные арт-объекты - в каждом уголке города что-нибудь да пополнит этот позорный список. Что-то, если верить обещаниям, возможно, и будет восстановлено. Иное сохранится лишь в памяти и на фото.

Ну а созерцать ускользающую красоту здания на Степана Разина, 2 «КП»-Тверь» рекомендует лишь издали. Ходить около Дома ворошиловских стрелков действительно опасно. Об этом красноречиво свидетельствуют не только визуальная оценка внешнего состояния дома, но и куски штукатурки и кирпича, валяющиеся под его стенами на асфальте.

Здание ветшает и рушится как сверху, так и снизу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Здание ветшает и рушится как сверху, так и снизу.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дом ворошиловских стрелков, или Дом красных командиров - памятник архитектуры сталинской эпохи.

Построен в 1935 году по проекту архитектора Анфёрова.

В 1938-1940 годах в доме размещался штаб Калининского военного округа.

В 1940-1941 годах дом принимал Высший военно-педагогический институт, сформированный на базе педагогического факультета Военно-политической академии имени Ленина.

Во время Великой Отечественной войны в доме находился штаб Калининского фронта, затем - госпиталь.

По окончании войны дом был зданием Академии химзащиты, затем - административным корпусом и жилым комплексом офицерского состава Военной академии противовоздушной обороны, позже - общежитием Тверской Военной академии ВКО.

Так выглядит лестница торцевого входа. Фото: Виктория ТУШКОВА

Так выглядит лестница торцевого входа.Фото: Виктория ТУШКОВА

Единственное, что пытались немного подлатать - одна из парадных лестниц. Она облицована дешёвым, категорически не вписывающимся в общую картину искусственным камнем. Фото: Виктория ТУШКОВА

Единственное, что пытались немного подлатать - одна из парадных лестниц. Она облицована дешёвым, категорически не вписывающимся в общую картину искусственным камнем.Фото: Виктория ТУШКОВА

Штукатурка отваливается от стен большими кусками. Фото: Виктория ТУШКОВА

Штукатурка отваливается от стен большими кусками.Фото: Виктория ТУШКОВА

Стены ветшают со всех сторон, создавая унылый о обречённый вид. Фото: Виктория ТУШКОВА

Стены ветшают со всех сторон, создавая унылый о обречённый вид.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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