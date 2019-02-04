Морозовские казармы как жильё в Твери потеряны, теперь теряем и как памятник

«Там по меркам нынешним тесно… Я в окно, где жил, смотрю с грустью» - пел Михаил Круг о доме, в котором провёл детство. Всё идёт к тому, что этот самый дом вскоре останется у всех нас лишь грустным воспоминанием: к печальным новостям из Морозовских казарм мы начали привыкать.

Очередное известие пришло в минувшие выходные: в доме № 48 Двора «Пролетарки» обрушилась крыша. Никто не пострадал - казарма, признанная аварийной ещё в 2005 году, давно расселена и разваливается планомерно. Чуть более полугода назад там обвалились перекрытия на всех этажах.

Городские чиновники, как водится, обеспокоенно покачали головами и пообещали вплотную заняться вопросом: комплексно обследовать здание с привлечением специалистов экспертной организации и определить его судьбу. Итоги этого обследования, если оно состоялось, до сих пор не обнародовали. В этот раз - новое обрушение и новая порция обещаний.

- Ситуация на контроле, на место выезжали специалисты, сейчас разрабатывается дорожная карта дальнейших действий, направленных на расселение жителей Морозовского городка, и перспектив сохранения и использования зданий, - ответ, данный администрацией Твери на очередное ЧП во Дворе «Пролетарки», мало чем отличается от предыдущих заявлений. А главное - реальных действий пока никто не заметил.

О чём можно говорить, если в примыкающем к разрушающейся казарме здании, доме № 47, до сих пор живут люди? По официальным данным - около 250 человек. Их судьбу на карандаш взяли в региональном Следственном комитете, где с целью установления уровня опасности, в которой находятся жильцы, организована доследственная проверка. Хотя, стоит отметить, в прошлый раз после проверки, организованной прокуратурой, для жильцов ничего не изменилось.

В таких условиях живут люди в Морозовском городкеФото: Ирина ТАРАСОВА

Между тем заинтересованные в сохранении памятника активисты предлагают свои варианты его расселения и спасения. Один из них ещё несколько лет назад озвучил архитектор Алексей Жоголев.

- В Твери это один из самых интересных памятников градостроительства и архитектуры, более того - это целый комплекс. В своё время я предложил идею превратить Морозовский городок в университет, - о своём плане спасения казарм Алексей Евгеньевич рассказал на радио «Комсомольская правда 99,3 FM». - Сегодня университет перетекает на Соминку, а в центре города остаётся только торговля. Построить целый кампус на отдельной территории, конечно, не получится. Но ведь есть Морозовский городок. Это же готовый Кембридж - благодаря архитектуре дух уже создан! А здания, зарезервированные под развитие университета на Соминке, лучше передать под расселение жильцов Морозовских казарм. Сложив три бюджета - бюджет образования, бюджет реставрации и бюджет строительства нового жилья - мы без какого-либо ущерба разместили бы университет в Морозовском городке. Лучшего выхода для спасения казарм, по моему мнению, сегодня нет.

А пока чиновники проводят совещания и в который уже раз пытаются определиться с планами ближайших действий, уникальное здание превращается в руины. Ведь ничто не в силах устоять перед временем, особенно когда в своей тихой войне оно имеет такого беспощадного союзника, как человеческое равнодушие.

СПРАВКА КП

Дом № 48 входит в историко-архитектурный комплекс «Морозовский городок»: это комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных с 1856-го по 1913 год.

Городок занимает участок между Тьмакой и железной дорогой в Затьмацкой части города. Застройка квартала началась со строительства фабрики «Тверская мануфактура».

Дом № 48 является зданием казармы для рабочих. Здание примечательно тем, что его венчает маленькая астрономическая башня - обсерватория. Когда-то для наблюдения за звёздами там были установлены телескопы, вид на небо открывался через специальные окна в куполообразной крыше.

Знаменит дом № 48 и тем, что именно в нём провёл детство поэт и музыкант Михаил Круг, не раз упоминавший Морозовский городок в песнях про Тверь.