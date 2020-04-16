Перенос Парада Победы и «Бессмертного полка» 2020 в Твери: почему переносят

Перенесут ли «Бессмертный полк» и празднование Юбилея Победы 9 мая 2020 года в Твери, да и по всей стране, - важный вопрос, который возник из-за вспышки коронавируса.

Праздник и шествие в областной столице всегда было чрезвычайно многочисленными, но сейчас время не то. Эпидемия. С каждым днём число заражённых коронавирусом растет.

Так в Тверской области на 16 апреля больных с подтверждённым диагнозом коронавирус - 151 человек.

Ясность в этот вопрос внёс Президент страны Владимир Путин. Днём 16 апреля глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на красной площади, военным парадам в регионах.

Также Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк». Он подчеркнул, что власти сделают все, чтобы ветераны почувствовали заботу.

Президент отметил, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты он не назвал.

В Твери праздничных мероприятий на 9 мая соответственно не будет. Губернатор Игорь Руденя пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Возможно, реакция властей региона последует позже.

Кстати, сейчас рассматриваются несколько вариантов проведения акции в условиях самоизоляции. На сайте «Бессмертного полка» опубликовано обращение и предложены варианты, как можно почтить память родственников - участников и современников Великой Отечественной войны - из дома.

КАК ПРОВЕСТИ «БЕССМЕРНЫЙ ПОЛК» ОНЛАЙН?

Координаторы «Бессмертного полка» всегда считали, что память о своем солдате - это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами.

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Разместите аватарку с журавликом на фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех соцсетей вскоре будут размещены в группах «Бессмертного полка». А 9 Мая можно заменить свое фото в профиле фотографией ветерана. Онлайн-трансляция на сайте Организаторы проведут трансляцию #бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр «Бессмертного полка» будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Летопись «Бессмертного полка»

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