2020-04-16T19:06:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы и «Бессмертного полка» 2020 в Твери: почему переносят

Праздничные мероприятия на 9 мая в Твери перенесены
Алина ПЕТРОВА
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Празднования ко Дню Победы в Твери перенесены.Празднования ко Дню Победы в Твери перенесены.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Перенесут ли «Бессмертный полк» и празднование Юбилея Победы 9 мая 2020 года в Твери, да и по всей стране, - важный вопрос, который возник из-за вспышки коронавируса.

Праздник и шествие в областной столице всегда было чрезвычайно многочисленными, но сейчас время не то. Эпидемия. С каждым днём число заражённых коронавирусом растет.

Так в Тверской области на 16 апреля больных с подтверждённым диагнозом коронавирус - 151 человек.

Ясность в этот вопрос внёс Президент страны Владимир Путин. Днём 16 апреля глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на красной площади, военным парадам в регионах.

Также Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк». Он подчеркнул, что власти сделают все, чтобы ветераны почувствовали заботу.

Президент отметил, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты он не назвал.

В Твери праздничных мероприятий на 9 мая соответственно не будет. Губернатор Игорь Руденя пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Возможно, реакция властей региона последует позже.

Кстати, сейчас рассматриваются несколько вариантов проведения акции в условиях самоизоляции. На сайте «Бессмертного полка» опубликовано обращение и предложены варианты, как можно почтить память родственников - участников и современников Великой Отечественной войны - из дома.

КАК ПРОВЕСТИ «БЕССМЕРНЫЙ ПОЛК» ОНЛАЙН?

Координаторы «Бессмертного полка» всегда считали, что память о своем солдате - это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами.

Пост в соцсетях

Сделайте фото своей семьи с портретом ветерана или запишите рассказ о нем на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #бессмертныйполкдома

Аватарка ветерана

Разместите аватарку с журавликом на фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех соцсетей вскоре будут размещены в группах «Бессмертного полка». А 9 Мая можно заменить свое фото в профиле фотографией ветерана. Онлайн-трансляция на сайте Организаторы проведут трансляцию #бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр «Бессмертного полка» будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Летопись «Бессмертного полка»

Если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru - сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй, каждый день десятки людей общаются друг с другом на сайте, обращаются в поисковый центр и узнают новые факты о своих близких.

«Бессмертный полк» в кругу семьи

Достаньте портрет родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните солдата, расскажите о нем детям. Запишите видео или проведите онлайн-трансляцию на своих страничках в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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