2020-04-24T20:07:46+03:00
Общество

25-метрового воина с Ржевского мемориала в Тверской области скоро освободят от лесов

Работа над памятником завершена
Ольга ТРОФИМОВА
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25-метровую фигуру солдата скоро освободят от лесов Фото: vk.com/Андрей Коробцов25-метровую фигуру солдата скоро освободят от лесов Фото: vk.com/Андрей Коробцов
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25-метрового воина с Ржевского мемориала скоро освободят от лесов. Самый масштабный проект в современной России завершили в срок.

- Работа над памятником Ржевского мемориала полностью завершена... Очень надеюсь, что памятник понравится! Сейчас испытываю лёгкое опустошение, 2,5 года жил с этим проектом... Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента, благодаря вам всем результат оказался достойным! - написал на своей странице в соцсети скульптор Андрей Коробцов.

Неделю назад на кургане включили ночную иллюминацию. Торжественно открыть мемориал планировалось к 75-й годовщине Великой Победы 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса все мероприятия перенесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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