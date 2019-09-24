В деле Михаила Круга появился лжесвидетель, которого будут судить

О том, что встреча в Следственном управлении СК РФ по Тверской области 24 сентября посвящена особо важному делу, было понятно уже по количеству присутствующих и камерам. Два ряда стульев в зале СК занимали журналисты федеральных каналов, десяток видеокамер. Плюс, журналисты пишущие. Все мы надеялись услышать подтверждение, что в деле по убийству Михаила Круга действительно никаких вопросов не осталось.

Имена спикеров на табличках подтверждали — будет интересно: следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тверской области Алена Дубасова, руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Тверской области Андрей Гореликов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Шихбала Амирсеидов, и.о. замначальника полиции УМВД России по Тверской области Сергей Шурыгин, замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев.

АГЕЕВ — ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

17 лет и три месяца, именно столько шло расследование. Четырнадцать томов по 250 страниц в каждом... Если имя одного из бандитов, Дмитрия Веселова, причастного к убийству Михаилу Круга, было известно с 2012 года (об этом рассказал следователям его подельник, участник банды «Тверские волки» Александр Осипов. Он осужден пожизненно — Ред.), то о личности второго никто говорить не спешил.

Точка была поставлена именно после следственного эксперимента с участием также члена банды «Тверские волки» Александра Агеева (также осужден пожизненно — Ред.). Еще не так давно он даже не проходил по этому делу. Однако последние месяцы Агеева стали считать чуть ли не убийцей певца. Следователи расставляют акценты.

- Основное расследование пришлось на последние два года. Была проделала колоссальная работа с участием всех ведомств. Было допрошено много свидетелей... Есть ряд из них, с кем общался Дмитрий Веселов перед кончиной. Так, самым близким он лично рассказал о подробностях совершенного преступления. Да люди долго молчали, но их удалось разговорить.

Что касается Агеева, то он стал лишь вишенкой на торте. Даже без его признания, дело удалось бы раскрыть.

Александр Агеев во время следственного эксперимента в Твери. Август 2019 года. Фото: СУ СК России по Тверской области

БЫЛ ТРЕТИЙ

В тот роковой день, 30 июня 2002 года, к Мамулино подъехала машина. Остановилась она не у дома шансонье, но недалеко. От нее будущие убийцы шли пешком. Зашли через заднюю дверь дома, которая всегда была открыта, обошли дом в поисках ценностей. В общей сложности провели в дома около полутора часов. Подвозил Агеева и Веселова водитель. О нем следователи говорят сухо:

- Третий действительно был, их всех видели свидетели Он не входил в состав банды. Известный факт, Дмитрий Веселов, будучи в составе банды Костенко (криминальный авторитет по кличке «Лом» - Ред.), занимался крышеванием трассы «Москва-Санкт Петербург». Этот человек был у него охранником. Мужчина не знал, что планируется и вряд ли знал, что даже едут к Кругу, но, конечно, потом все данные сопоставил. Его личность была установлена в 2018 году. Допросить его не представлялось возможным, в 2016 году он скончался.

Конференция прошла в СУ СК России по Тверской областиФото: Ирина ТАРАСОВА

РОКОВЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

Почему Дмитрий Веселов нажал в тот день на курок, хотя указаний от "Лома" на не было, узнать теперь не представляется возможным. Но есть в этом деле и свои роковые случайности...

- Михаил Круг должен был выступать в этот день на концерте в честь дня города. Он закрывал праздник так уже в течение нескольких лет. Однако в 2002 году он принял решение не выступать, причем буквально накануне, 29 июня. В тот день они выехали с семьей к его другу на дачу (Леониду Телешеву — Ред.). И там Круг узнал, что его обманули с оплатой за концерт: попросили выступит бесплатно, хотя до этого при Телешеве ему звонил человек, который уже выделил деньги на это выступление. Круг разозлился и отказался.

Второй момент, теща Михаила Круга с ними не жила, она приехала погостить именно 29 июня на День города. Причем, она поменяла билеты и приехала внезапно. Никто, в том числе и Костенко, об этом не знал. Напомним, именно на тещу и напали бандиты. Неожиданно для них женщина вошла в комнату, где они прятались. Они хотели ее связать и уйти, но женщина закричала.

Плюс, этап оказания медицинской помощи. День города, пришлось самостоятельно везти его в больницу. Было упущено время.

ПИСТОЛЕТ, ИЗ КОТОРОГО СТРЕЛЯЛИ

В убийстве шансонье Веселов сознался своего подельнику Александру Осипову в 2003 году. за что и был убит на месте. В карманах Веселова Осипов обнаружил два пистолета марки "ТТ" и "ПМ". Их он выбросил в болото у Оршинского монастыря. Тело же Веселова отвез по той же дороге дальше и закопал в лесу в Кимрском районе.

- В 2012 году Осипов признался в этом следователям, останки Веселова обнаружили. Нашли и болото, где находились пистолеты, его пришлось осушать несколько раз. В итоге составные части пистолетов были обнаружены. За неимением затвора "ТТ". Поэтому говорить стопроцентно, что это именно тот самый пистолет из которого убили шансонье, мы не можем. Но все улики на месте убийства Круга и не только говорят именно о нем.

Поиск частей пистолета в Оршинских болотах. Фото: СУ СК России по Тверской области

СРОК НЕ ПЕРЕСМОТРЯТ

Один из самых частых вопросов в последние дни у всех был один: «Зачем Агеев признался?» И самый частый ответ: "Чтобы пересмотрели срок".

Следствие не согласно.

- Нет никаких преференций на укорачивание сроков. Изменить приговор мы не в силах, и Агеев не имеет права просить, так как все сам понимает.

Тот самый пистолет "ТТ". Фото: СУ СК России по Тверской области

ЕДИНСТВЕННУЮ ЗАЩИТНИЦУ АГЕЕВА ОБВИНЯЮТ ПО ЛЖИ

Не так давно на федеральных каналах прошли программы, посвященные расследованию дела об убийстве Михаила Круга. В частности, одной из приглашенных на Первом канале была Галина Жевнова. Даже спустя много лет после трагедии она придерживается версии, что Агеев в ночь убийства Круга был у нее на даче со своей девушкой. Следователи комментируют:

- Жевнова Галина Викторовна в 2002 году возглавляла одно из местных СМИ. Она дружила с Агеевым, считала его своим сыном. Установлено, что после случившегося Агеев позвонил ей и попросил создать для него алиби. Агеев сам в этом признался в августе в ходе очной ставки. Девушка Агеева также была нами допрошена. Она утверждает, что еще в 2008 году её разыскала Жевнова и умоляла ее, плакала, чтобы та поддержала версию невиновности Агеева. Но девушка не согласилась: в тот день в Твери она Агеева не видела, так как сама не была в городе. Основаниям не доверять у нас нет. Агеева проверили на детекторе лжи. Есть заключение и лингвистической экспертизы. А вот сама Жевнова от детектора отказалась. Поэтому на сегодня показания Жевновой выделены в отдельное производства «Дача заведомо ложных показаний».

Подводя итоги конференции сотрудники СК и полиции признаются:

- Для нас было честью раскрыть дело великого земляка и замечательного певца. И мы рады, что удалось поставить точку в этом громком деле.

Для нас было честью раскрыть дело великого земляка и замечательного певцаФото: Ирина ТАРАСОВА