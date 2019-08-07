Киллер Александр Агеев показал, как убивал Михаила Круга в Твери

Кажется, что дело об убийстве Михаила Круга наконец-то близится к завершению. 17 лет прошло с того дня, когда тверской шансонье ушел из жизни. С 2002 года каких только версий не выдвигалось. Были и периоды длительного молчания, порой в несколько лет. Пока очередная информация не переворачивала всё с ног на голову.

Так случилось и в этот раз.

6 августа стало известно, что в доме, где проживал и где был ранен (после чего и скончался в больнице) Михаил Круг, прошел следственный эксперимент. Хозяев - семью сестры шансонье, попросили убрать из дома все острые предметы и на время перейти в другое помещение. Сам эксперимент длился не более получаса, все прошло быстро и без лишних свидетелей.

Дом оценили сотрудники полиции, спецназовцы, после чего из автозака вывели некоего человека в наручниках, провели по дому, задавали ему вопросы на которые он и отвечал. Затем его так же быстро и без лишнего шума увезли в неизвестном направлении.

- Мы даже не поняли что всё закончилось, выглянули в окно, видим все уехали, значит можно в дом возвращаться, рассказала «КП»-Тверь» сестра шансонье Ольга Медведева спустя несколько часов.

Естественно, что почти сразу стали выдвигаться предположения, кого именно привозили в дом. И уже сутки спустя имя подозреваемого в убийстве шансонье было озвучено. Подозреваемым в убийстве шансонье Михаила Круга оказался небезызвестный в Твери Александр Агеев, киллер жестокой банды "Тверских волков". Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сестра Михаила Круга Ольга Медведева с гитарой братаФото: Ирина ТАРАСОВА

Самое странное в этой истории то, что имя Александра Агеева всплывало еще 11 лет тому назад. Вначале в феврале 2008 года появилось сообщение о том, что Следственный комитет при прокуратуре по Тверской области готов раскрыть тайну убийства Михаила Круга. Однако с ответом затянули, из-за чего мать шансонье Зоя Петровна Воробьёва обратилась в прокуратуру с запросом.

Ответ пришёл через четыре месяца. В письме значилось, что в ноябре 2002 года прокуратура Максатихи (Тверская область) возбудила уголовное дело против Александра Агеева и что то преступление не имело никакого отношения к расправе над Кругом. Агеева посадили, и он отбывал свой срок. Но на опознании в 2008 году Агеева узнала жена шансонье Ирина Круг. Его она видела в ночь убийства мужа в их доме. И именно он выпустил пулю, от которой Круг умер, прикрывая жену. Более того, тогда же на опознании сосед певца узнал в Агееве человека, который накануне крутился у дома Круга.

А затем следствие приостановили. И причину указали следующую: «В ходе дальнейшего расследования доказательств, достаточных для предъявления Агееву А. А. обвинения в совершении убийства Воробьева М. В. (настоящая фамилия Круга. - Ред.) добыто не было, 15.05.2008 предварительное следствие ... приостановлено ...в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

А через три года, в 2011 году, дело об убийстве Михаила Круга было передано во только что созданное СУ СК в Москву. Первое, что озвучили столичные следователи после знакомства с материалами, встречаясь с сестрой Михаила Круга, - очень плохо сработали местные эксперты-криминалисты в первые часы после трагедии.

Упрёк в адрес тверских сыщиков подтверждается и тем, что пулю, попавшую в кафельную плитку на полу, сестра Круга обнаружила спустя год после трагедии, когда в доме начала делать ремонт. Для этого всего лишь надо было отодвинуть шкаф…

След от пули в тот самый день, когда стреляли в Михаила КругаФото: Ирина ТАРАСОВА

КТО ТАКОЕ АГЕЕВ?

Что касается убийц Михаила Круга, то их было двое. Предполагается, что по приказу криминального авторитета Лома певца хотели лишь напугать, но в доме шансонье сразу все пошло не так, как было запланировано.

О том, что одного из убийц Дмитрия Веселова, «Весела» лишили жизни в том же 2002 году стало известно лишь в 2012 году. В убийстве сознался Александр Осипов, один из киллеров банды «Волков», осужденный пожизненно.

А вот о втором преступнике последние 10 лет ничего не говорили. Теперь же, когда имя Агеева вновь всплыло, вспомним, как его при задержании характеризовали следователи. Они определяли его причастность к тому или иному убийству по характерному почерку. Он стрелял с двух рук, вел себя дерзко, шел на близкий контакт с жертвой и мог спокойно посмотреть ей в глаза.

С Александром Агеевым я, автор этих строк, познакомилась, когда он только что вернулся из армии в конце 90-ых. Замкнутый красивый 20-летний парень, который, любил «Led Zepellin» и, казалось, искал себя. До армии и сразу после он писал иконы, потом увлекся реконструкцией, ходил в один из тверских клубов, где и научился уверенно держать в руке оружие. Стал смелым и дерзким. Таким его и заметил Лом, после чего позвал к себе. Так Агеев стал одним из «Волков».

Одна из моих последних встреч с Александром произошла на реконструкторском фестивале в 2002 году. Видимо, он решил вспомнить беззаботные годы, пришел повидаться с теми, с кем общался и даже дружил. Его приняли радушно, поделились доспехами, как с братом по оружию. Он был смелым, даже яростным, шел в поединок одним из первых. Казалось, что страха не чувствует вообще. Однако получил травму и увидел на своем лице кровь. Агеев вздрогнул, резко оттер её со щеки и отказался идти во второй бой, который должен был произойти через пару минут. Казалось, кровь очень сильно его расстроила, Агеев быстро переоделся в обычную одежду, после чего почти сразу уехал с фестиваля.

На тот момент никто не знал, что у него уже была совсем другая жизнь, где были и кровь, и убийства. 14 убийств... И смешивать эти два мира он не планировал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/724601" frameborder="0"></iframe> Александр Агеев - подозреваемый в убийстве Михаила Круга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уже сидя в тюрьме банда "Волков" стала активно сотрудничать со следствием, рассказывая о неизвестных эпизодах своей криминальной жизни. Один из них - убийство бандита Веселова. Именно Веселов был одним из тех, кто вместе с Агеевым расправился с тверским шансонье Михаилом Кругом.