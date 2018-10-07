2018-10-07T19:08:34+03:00
Происшествия

Суд арестовал руководителя компании, в чьей маршрутке после страшной аварии под Тверью погибли 13 человек

Следствие опасается, что мужчина может скрыться
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области столкнулись два автобусаВ Тверской области столкнулись два автобусаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери в Московском районном суде было рассмотрено ходатайство следователя СКР об аресте перевозчика, маршрутка которого попала в жуткую аварию.

Напомним, что 5 октября на трассе Тверь-Ржев столкнулись два автобуса. В аварии погибли 13 человек. Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Руководитель транспортной компании «ТрансАвто» был задержан. Следователи СКР считают, что мужчина является ответственным за безопасность осуществления пассажирских перевозок. Сегодня, 7 октября, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 декабря. Хотя следователь СКР просил о заключении его под стражу на два месяца, аргументируя это тем, что подозреваемый может скрыться или скрыть следы.

- В день трагедии место происшествия детально осмотрено следователями и криминалистами регионального подразделения СКР, а также Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. В автотранспортных предприятиях изъята техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Следователи СКР возбудили уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи СКР возбудили уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Рассматривается несколько версий происшествия. Судя по траектории движения маршрутного такси, водитель мог уснуть за рулем. Также могло сказаться плохое самочувствие мужчины или же произошла техническая неисправность. При этом за рулем маршрутки в это утро был опытнейший водитель Владимир Баранов, выжить которому в страшной аварии не удалось.

Во Ржеве и Старице, откуда большинство погибших, на выходные были объявлены трауры.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

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