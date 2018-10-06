Страшный момент столкновения маршрутки с автобусом под Тверью попал на видео

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-06T09:03:38+03:00

Маршрутка не пыталась тормозить и впечаталась в автобус. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В этой аварии погибло 13 человек

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Момент столкновения междугородней маршрутки с рейсовым автобусом попал на видео. Его обнародовал телекана НТВ.

На видео видно, что маршрутка двигается по свободной от помех дороге. Водитель никого не обгоняет. В какой-то момент маршрутка начинает уходить влево, выезжает на встречную полосу и стремительно приближается к автобусу. За мгновение до столкновения маршрутка пытается резко уйти направо, но поздно, происходит столкновение.

Такое странное поведение возможно, если водитель заснул, что-то его отвлекло, или с ним случился какой-то приступ.

Теперь всем этим будет заниматься следствие.

Напомним, 5 октября утром, на автодороге Ржев-Тверь, междугороднее маршрутное такси выехало на встречную полосу и столкнулось с рейсовым автобусом. В маршрутке погибли 12 пассажиров и водитель. Маршрутка двигалась из Старицы в Тверь, а автобус следовал из Твери во Ржев.

В маршрутке выжил один единственный человек, он сейчас в больнице скорой помощи в Твери. Там же и водитель автобуса и ещё одна легко раненая пассажирка из того же автобуса.

Во Ржеве и Старице, откуда большинство погибших, объявлены трауры.