2018-10-05T17:11:54+03:00
Общество

6 и 7 октября в Ржеве и Старице Тверской области объявлен траур

Пострадавшие в аварии и родные погибших получат материальную помощь
Виктория ЖУКОВА
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6 и 7 октября в Ржеве и Старице Тверской области объявлен траур6 и 7 октября в Ржеве и Старице Тверской области объявлен траурФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 5 октября, утром в Тверской области произошла страшная автокатастрофа. На дороге ТверьРжев столкнулись два автобуса. В результате аварии погибло 13 человек.

Родным погибших будет выделена материальную помощь – 200 тысяч рублей каждой семье. Также пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Глава Тверской области Игорь Руденя поручил предоставить денежные компенсации из резервного фонда Губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.

Власти Ржева и Старицы, жителями которых являлись погибшие в аварии, по просьбе губернатора Игоря Рудени обеспечат расходы на организацию похорон.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица Тверской области объявлен траур.

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