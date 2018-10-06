Задержан руководитель компании, чей микроавтобус попал в автокатастрофу в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-06T13:38:20+03:00

На трассе под Тверью лоб в лоб столкнулись два автобуса Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Твери следователи СКР в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержали руководителя компании «ТрансАвто». Это перевозчик, маршрутка которого попала в страшную аварию в Тверской области недалеко от села Некрасово. Руководитель является ответственным лицом за безопасность осуществления пассажирских перевозок. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщают, что следователи изъяли техническую документацию и информация о деятельности пассажирских перевозок, также был назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что в автокатастрофе на трассе Тверь-Ржев погибли 13 человек. Рассматриваются несколько версий произошедшего: водитель мог заснуть за рулем или с ним случился какой-то приступ, также могла произойти техническая неисправность. На видео с момента аварии видно, что маршрутка едет по прямой и пустой дороге. Неожиданно водитель уходит влево и выезжает на встречную полосу, где на большой скорости врезается в рейсовый автобус.

Маршрутка двигалась из Ржева в Тверь, а автобус следовал из Твери в Старицу.

В маршрутке выжил один единственный 19-летний парень, сейчас он находится в больнице скорой помощи в Твери. Там же и 48-летний водитель рейсового автобуса и его пожилая пассажирка.

Во Ржеве и Старице, откуда большинство погибших, на выходные объявлены трауры.