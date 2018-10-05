Дорога в один конец: 13 человек погибло после лобового тарана маршруткой рейсового автобуса под Тверью

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-05T15:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Солнечным холодным утром 5 октября в Тверской области произошла жуткая авария. На двадцать четвёртом километре дороги, что связывает Тверь и Ржев, неподалёку от села Некрасово, микроавтобус «Форд Транзит» с 13 пассажирами и водителем на борту влетел в рейсовый автобус ЛиАЗ. От страшного лобового столкновения металл порвался, как картон, кабина «Форда» разлетелась на части, её ошмётки пронзили автобус...

Это произошло около половины восьмого утра. «Форд» двигался в сторону Твери. После дичайшего по силе удара 13 человек, включая и водителя маршрутки, погибли на месте. Только один из пассажиров выжил. Мужчина получил тяжёлые травмы. В ЛиАЗе никто не погиб, однако водитель получил тяжёлые ранения, одна из пожилых пассажирок также госпитализирована.

Когда корреспондент «КП» прибыл на место, сотрудники МЧС укладывали упакованные в чёрные полиэтиленовые мешки тела погибших вдоль обочины, готовя их к перевозке. «Скорая» уже увезла выживших в больницу, на асфальте остались лужи крови, битое стекло и обувь.

В маршрутке весь салон залит кровью, лужи растеклись даже на асфальтеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Слившиеся в смертельном объятии автобус и маршрутка стояли на одной полосе. Как пояснили сотрудники ГИБДД, их ещё не перетаскивали, они застыли там, где столкнулись. Для маршрутки это встречка, для автобуса - законная полоса движения. Тормозной путь есть только у автобуса ЛиАЗа, около 10 метров. Получается, что маршрутка шла полным ходом, да так и уткнулась в автобус.

Случилось всё на прямом участке дороги с хорошей видимостью. Прерывистая разделительная линия оставляла водителям номинальное право на обгон.

По сообщениям свидетелей аварии, маршрутка как раз шла на обгон какой-то машины. То ли водитель не рассчитал скорость, то ли, ослеплённый солнцем, а оно утром здесь как раз бьёт в глаза тем, кто следует в Тверь, не увидел автобуса, но случилось то, что случилось.

- У водителя «Форда» все документы в наличии. Это был заказной автобус, совершавший рейс Ржев - Тверь, - сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев. - В обоих автобусах установлены тахографы, однако повреждения слишком сильные, поэтому проверить их пока нельзя. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет установлено, было ли нарушение режима труда и отдыха или нет.

Действительно, уже возбуждены два уголовных дела. Первое по факту ДТП с тяжелыми последствиями, второе - по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что фирма - владелец микроавтобуса выполняла пассажирские перевозки незаконно. В офисе компании идут обыски.

Тем временем объединение региональных перевозчиков, Тверской автотранспортный союз, официально сообщает, что компания, которой принадлежал автобус («Трансавто») имеет и лицензию, и все остальные документы, а потому работает законно. Также на сайте автотранспортного союза сообщается, что водитель микроавтобуса Владимир Баранов проходил предрейсовый медицинский осмотр, а маршрутка – технический осмотр. И ответственность перевозчика перед пассажирами была застрахована. Правда, на вопрос, на какую сумму, сразу же рекомендуют позвонить перевозчику, зная, что на звонки он отвечать не будет, так как с ним работают следователи.

Следователи изучают обломки автобусовФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Тем временем в Тверской больнице скорой помощи остаются три человека. «Комсомолке» удалось побеседовать с медиками.

- Двое в реанимации в тяжёлом состоянии. Это пассажир «Форда» и водитель ЛиАЗа, угрозы жизни сейчас нет. Третий пострадавший - пожилая женщина. Она рассказала, что увидела, как на них летит «Форд», и успела схватиться за поручень и пригнуться. У неё травмы средней степени тяжести. Также к нам поступил молодой человек, тоже ехавший в ЛиАЗе. У него лёгкие ушибы, его осмотрели, от госпитализации он отказался, - поясняют медики.

Теперь несколько слов о том, что значит легальные и нелегальные перевозчики. Официальным пассажирским перевозчиком в Тверской области является акционерное общество «Тверьавтотранс», единственный учредитель которого - правительство Тверской области. «Тверьавтотранс» должен был стать и основным перевозчиком. Но прежнее руководство компании не особо стремилось развивать это направление, чем и воспользовались - вряд ли это совпадение - частные перевозчики. На рынке междугородних перевозок стали появляться негосударственные компании, которые начали активно возить людей ко всем районным центрам области и обратно автобусами малой вместимости, то есть маршрутками. Возить параллельно «Тверьавтотрансу» под вывеской заказных.

У маршрутки снесена половина салонаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Пассажиры, по большому счёту, только выиграли от появления заказных перевозчиков. Автобусы ходят часто, ходят быстро. Правда, последнее - вопрос к ГИБДД. Потому что с разрешённой скоростью и соблюдением других правил дорожного движения иные расстояния просто невозможно проехать за час или два. Но маршрутчики их проезжают.

А так билеты продают, паспорта спрашивают, до места довозят, рейсов много - что ещё пассажирам надо?

Два года назад «Тверьавтотранс» начал наводить в своём хозяйстве порядок, а маршрутчики так окрепли, что с рынка их уже не вытеснить.

Сейчас же всех перевозчиков, чьи автобусы попали в эту аварию, будут проверять сотрудники Ространснадзора. Специалисты уже направили ходатайство в прокуратуру Тверской области о проведении внеплановой проверки. Проверять будут и «Трансавто» и «Тверьавтотранс».

Автобус ЛИАЗ ехал из Твери в СтарицуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ