2018-10-06T11:08:01+03:00
Общество

Единственный выживший в маршрутке, которая попала в аварию под Тверью, ехал на лекции в университет

Молодой человек сидел на заднем кресле с левой стороны
Виктория ЖУКОВА
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В маршрутке выжил только один человекВ маршрутке выжил только один человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Врачи считают, что 19-летнего жителя Старицы Мансура Арабиева спасло чудо. Молодой человек оказался единственным, кто выжил в злополучной маршрутке, которая на большой скорости протаранила рейсовый автобус в Тверской области.

Авария произошла 5 октября около 8:00. В то утро Мансур ехал на лекции. Он студент Тверского государственного технического университета, учится на факультете экономической безопасности. Сидел парень на одном из задних кресел с левой стороны.

Одногруппники характеризуют Мансура как умного и интеллигентного человека. Говорят, что с ним всегда интересно и весело общаться. Ребята даже приехали в больницу, чтобы узнать у врачей о состоянии друга.

В настоящий момент медики считают, что состояние молодого человека стабильное.

Напомним, что после аварии в больницу были госпитализированы трое пострадавших. Вместе с Мансуром в отделение реанимации попал 48-летний водитель рейсового автобуса. На данный момент оба мужчины в сознании. Третья пострадавшая – пожилая женщина. Она находится в нейрохирургическом отделении. Её жизни ничего не угрожает.

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