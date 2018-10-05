Среди 13 погибших в аварии под Тверью - учительница. А автобус вел ученик её школы

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-05T15:27:11+03:00

Нина Николаевна Березина (справа) очень любила жизнь, цветы и коллег и своих родных. Фото: с персональной странички Нины Березиной

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Утром 5 октября на трассе Тверь-Ржев произошло страшное ДТП. Около 8 часов утра недалеко от деревни Некрасово лоб в лоб столкнулись маршрутное такси "Форд" и автобус ЛИАЗ.

Как сообщил "Комсомольской Правде" начальник УГИБДД РФ по Тверской области Денис Черных, по предварительной информации авария произошла по вине водителя маршрутки, который частично выехал на полосу встречного движения и врезался в ЛИАЗ. Работающие на месте аварии специалисты выяснили, что водитель ЛИАЗа пытался затормозить, в отличие от водителя "Форда", под которым следов тормозного пути обнаружить не удалось.

В результате сильнейшего удара на месте аварии погибли 13 человек - 12 пассажиров "Форда" и его водитель. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были доставлены водитель ЛИАЗа и пассажир маршрутки. Потерпевшие получили очень серьезные травмы, однако со слов врачей их жизням уже ничего не угрожает. Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Ниже публикуем список погибших:

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

6. Бойков Александр

7. Лысова Наталья

8. Голубева Наталья

9. Стрелкова Марина

10. Голубева Ольга

11. Крисюк Елена

12. Соколовская Наталья

13. Баранов Владимир

Одним из первых на место трагедии прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Мы выражаем свои глубокие соболезнования близким погибших. Правительство приняло решение оказать материальную помощь близким потерпевших в ДТП. Мы продолжаем борьбу с нелегальными перевозками и стараемся закрывать лазейки, которые используются для организации опасных видов деятельности, - выразил свою позицию глава региона.

Уже известны и подробности о погибших пассажиров. Каждый из них ехал в то утро по своим делам, планировал свой день и ближайшие выходные...

Так, среди погибших пассажиров маршрутки оказалась бывшая учительница и заведующая детским садом Нина Николаевна Березина. Жена главы Старицкого района ехала в Тверь на обследование к кардиологу, однако её жизнь оборвалась в страшном ДТП.

Валентина Петровна вместе с погибшей выступала в одном из творческих коллективов Старицкого дома культуры.

- Нина пришла к нам в хор больше 10 лет назад. Была очень требовательной, но в тоже время очень доброй. Талантлива была во всем: не только пела, но и сама шила костюмы. Никогда никому не отказывала, часто выступала в роли организатора юбилеев и дней рождения. Она очень любила жизнь во всех ее проявлениях - занималась цветами и рассадой. Могла дать не только ценный совет, но и в случае надобности помочь - рассказывает её коллега по колективу.

Разговор то и дело прерывается. Слышно, что женщина на том конце телефонного провода плачет. Смириться с тем, что близкого человека уже нет, сил нет. Тем более, что несколько дней назад все еще говорило о жизни и о том, что будет впереди - в прошедшее воскресенье погибшая вместе с любимым коллективом отмечала свой день рождения.

- Сегодня у нас должна была быть репетиция, но мы её перенесли по просьбе Нины на воскресенье. Ей надо было попасть к кардиологу в Тверь... Кто же знал, что так случится...

Погибшей Нине Березиной было 63 года. До выхода на пенсию она более 10 лет работала учителем химии в Ново-Ямской школе Старицкого райна, позже трудилась заведующей детского сада. У женщины остался муж, дети и внуки.

Бывшие коллеги по школе также скорбят о ее уходе.

- За 30 лет директорства в моем подчинении было 60 педагогов, но Нина Николаевна запомнилась особенно, - рассказывает экс-директор Ново-Ямской школы Старицкого района Петр Бурцев. - Она была очень хорошим классным руководителем, умела находить общий язык и с детьми, и с коллегами по работе. Если администрация школы зачем-то к ней обращалась, никогда не слышала никаких отказов. Вместе с тем она, как это часто среди таких людей и бывает, была очень скромной и не любила себя выставлять напоказ.

Жуткое совпадение, но за рулем этого злополучного микроавтобуса был именно ученик её родной школы.

- Володя Баранов, шофер этого автобуса - тоже наш ученик, - подтверждает Петр Бурцев. - Такой прекрасный парень был. Учился на хорошо и отлично. 9 классов закончил, никогда к нему не было никаких претензий. Позже он отучился в институте, а вот водителем стал гораздо позже. Он же наш местный, старицкий.. Чего ж его не знать. Он никогда не выпивал и настолько был положительный, что я просто в шоке. Не знаю, что и думать. Как же так получилось, что Володя смог выехать на полосу встречного движения?..

И еще одно совпадение, единственный выживший в маршрутке Мансур Арабиев также был учеником этой самой школы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В аварии в Тверской области также погибли медработники из Ржева. Четыре медсестры из Ржевской районной больницы и поликлиники № 2 станции Ржев - Марина Стрелкова, Ольга Голубева, Елена Крисюк и Наталья Соколовская ехали в Тверь на курсы повышения квалификации.