Первый день масочного режима в Твери: Пассажиры носят защиту на подбородке, в центре соцподдержки снова толчея

Из шести пассажиров автобуса, попавших в кадр, в масках только трое. Фото: Виктория ТУШКОВА

12 октября 2020 года, в понедельник, в Тверской области начал действовать обязательный масочный режим в общественных местах. Он был введен Постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени № 147-пг. Причина очевидна: количество заболевших COVID-19 растет. В воскресенье, 11 октября, был побит антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Тверской области - 99 заболевших.

Напомним, согласно постановлению, с 12 октября в Тверской области необходимо использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте (в том числе в заказном, такси, поездах и электричках). Также граждане обязаны носить маски на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания вводится в административно-деловых и торговых центрах, магазинах и аптеках, учреждениях культуры и здравоохранения, зданиях, где работают мировые суды.

В первый день масочного режима мы решили проверить, как исполняются новые ограничения на деле. Корреспондент «КП»-Тверь», надев маску и вооружившись санитайзером для рук, прокатилась на общественном транспорте и побывала в центре соцподдержки населения, что на Склизкова, 48. По понедельникам за назначением или продлением льгот туда приходят люди из группы риска - пожилые пенсионеры.

В транспорте

В 8:00 в автобусах популярных городских маршрутов традиционная толчея. Пассажиров сажают как обычно - через все двери. Наличие маски на входе не проверяют. Но входной контроль в транспорте, вероятно, сделать возможности нет - слишком задержится движение.

Сажусь в «двадцатку» на остановке «Суворовское училище». Кроме меня на задней площадке в масках всего трое - масочный режим в действии... Сзади кто-то надсадно кашляет. Это мужчина средних лет. Конечно, без маски.

На Советской улице, у областного правительства, делаю пересадку. В автобусе № 21 в масках примерно половина пассажиров. Еще у нескольких «средства индивидуальной защиты органов дыхания» висят на подбородке. Какие органы они там защищают?

Контролеров в транспорте, к сожалению, повстречать не удалось. Что до водителей, то одного за все путешествие получилось-таки засечь без маски. Во всех остальных встреченных по пути автобусах водители масочный режим блюли.

Многие пассажиры предпочитают носить маски на подбородке. Фото: Виктория ТУШКОВА

В центре соцподдержки

К центру соцподдержки удалось добраться в 8:35. Льготников уже запустили внутрь, в коридоре у кабинетов и на лестнице форменная давка.

- Расступитесь, дайте пройти работникам, они не могут попасть к кабинетам! - почти кричит одна из сотрудниц центра.

Через толпу пенсионеров действительно пробиться невозможно - какая там социальная дистанция... Одно хорошо - здесь все в масках. Оказалось, работники центра соцподдержки подошли к проблеме ответственно.

- Когда центр сегодня открылся, на входе стояли сотрудники и объявляли, что пройти можно только в маске, - рассказала одна из льготниц.

Кстати, почти такая же толкучка была здесь и в минувший четверг, о чем уже писала «КП»-Тверь». По четвергам в центре принимают документы на детские пособия, здесь собираются мамы со всего города. При этом как пенсионеры, так и мамочки забывают, что документы на льготы и пособия принимают еще и в офисах МФЦ. И пока в центре соцподдержки стоит многочасовая давка, в МФЦ шаром покати. Так было в четверг, такую же картину застали мы в многофункциональном центре и в понедельник.

Для тех, кого пугает предварительная запись на много дней вперед, добавим: сотрудники МФЦ говорят, что пришедших без предварительной записи тоже примут.

Сверху: ситуация в центре соцподдержки в четверг и понедельник. Снизу - в это же время в МФЦ на Трехсвятской, 6. Фото: Виктория ТУШКОВА

В магазинах

Выйдя из центра соцподдержки, направляюсь в ближайший магазин - небольшой супермаркет, располагающийся в том же здании. Утро, магазин совсем пустой. Решаюсь на эксперимент: стягиваю маску на подбородок и захожу. Никто не останавливает. Передо мной покупку делает мужчина, маска у него отсутствует. Обращаюсь к кассиру:

- Вы сейчас покупателя без маски обслужили. Быть может, вы не знаете, но с сегодняшнего дня у нас обязательный масочный режим в общественных местах.

- Знаю! - резко отвечает девушка и отворачивается, давая понять, что разговор окончен.

Говорить, что так будет происходить во всех магазинах, не берусь. Слишком много здесь зависит от пресловутого «человеческого фактора», а именно от степени ответственности владельцев и персонала конкретного магазина. Так, в одном из магазинов известной торговой сети еще в выходные предупреждали постоянных покупателей, что с понедельника обслуживать пришедших без масок не будут.

Что до менее ответственных граждан – их почему-то не пугает ни возможность заболеть самим, ни заразить других. Надежды проявить в таких сознательность остается все меньше - семь месяцев эпидемии их ничему не научили. Возможно, подействует наказание рублем?

И о штрафах

Объясним про штрафы. Противники масок то и дело буянят в интернете: «Нет такого понятия в законодательстве - масочный режим! Я этот намордник носить не обязан! И никто меня оштрафовать не может».

Так вот, в законодательстве есть понятие «режим повышенной готовности», в условиях которого мы существуем с марта. Режим повышенной готовности устанавливается при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. И есть статья Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Поскольку обязательное ношение масок или респираторов в общественных местах с 12 октября в Тверской области официально стало частью мер режима повышенной готовности, «масочных диссидентов» вполне законно будут штрафовать.

Вышеуказанная статья подразумевает штрафы: для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 300 тысяч рублей.

Но даже не в масках дело, а в том, что, плюя на свое здоровье, вы плюете на здоровье совершенно посторонних людей, которым вряд ли хочется подцепить заразу от какого-то убежденного масочного диссидента. Будьте здоровы!