Коронавирус в Твери, последние новости на 12 октября 2020: антирекорд по количеству заболевших и сипухи на воле

Статистика по коронавирусу обновляется в регионе каждый день. Фото: ПТО

Всего на утро 12 октября с начала пандемии в регионе выявили 7150 случаев заражения COVID-19 (+99 инфицированных за предыдущие сутки).

2168 (+97) изолирован.

4711 (+2) выздоровели.

271 человек умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 206853.

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Воскресенье стало днем, когда в регионе был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом. 99 инфицированных. Такого в Верхневолжье не было за все время пандемии. До этого самое большое количество зараженных фиксировалось 7 июня - 93, а также 10 сентября - тоже 93.

На этом фоне позитивная новость пришла от центра реабилитации диких животных "Ромашка", который расположен в Зубцовском районе. Там при помощи волонтеров, наконец, отправили на волю - в дикую природу - 20 сипух. Это такие совы. У биологов Мурашовых, чьими стараниями живет центр, из-за разных ограничений в связи с пандемией долго не получалось отпустить восвояси выращенных сипух. Дело в том, что отправлять их в дикую природу надо было на юге России, в местах их обитания. И вот, наконец, получилось.