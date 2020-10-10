Игорь Руденя подписал постановление о масочном режиме в Тверской области

Губернатор вводит масочный режим. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об обязательном использовании масок в общественном транспорте, местах массового пребывания людей.

Согласно этому постановлению, на территории Тверской области с 12 октября, то есть уже с понедельника, необходимо использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, в том числе осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, поездах и электричках.

Также граждане должны носить маски и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также вводится в административно-деловых и торговых центрах, магазинах и аптеках, учреждениях культуры и здравоохранения, зданиях, где работают мировые суды.

О том, какие штрафы ждут нарушителей, читайте здесь.

О введении обязательного масочного режима новых в связи с осложнением эпидемиологической ситуации Игорь Руденя сообщил 7 октября в прямом телеэфире.

Губернатор также поручил областному министерству промышленности и торговли совместно с надзорными органами следить за наличием масок в аптеках и других местах их продажи, контролировать цены на них.

Скрин старинцы с сайта publication.pravo.gov.ru