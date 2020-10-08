Во время коронавируса люди, нарушая социальную дистанцию, по нескольку часов стоят в очередях в центре соцподдержки Твери

В период коронавируса и сезонных заболеваний подобные сборища совсем ни к чему. Фото: Виктория ТУШКОВА

Четверг, время около полудня. В центре соцподдержки Твери, что на Склизкова, 48, столпотворение. Родители, в основном мамы, пришли оформлять или продлевать детские пособия. Документы от них принимают только по четвергам. «Не в свой день» заглянувшие за льготами бабушки, охая, ретируются. Им тоже выделен только один день – понедельник.

Прием ведут сразу четыре кабинета, но ситуацию это не спасает. Желающих «только спросить» уставшие женщины раздраженно отправляют в конец очереди: «Постойте тут с восьми утра, тоже с ума сойдете!»

Льготников принимают строго по понедельникам, а по вопросам детских пособий - по четвергам. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ситуация, конечно, не нова, и писали мы о подобном не раз. Но на дворе эпидемия коронавируса, количество заболевших в последнее время стабильно растет, возможен грипп и другие простуды, и такие сборища сегодня ну совсем ни к чему. В толпе, между тем, часто кашляют. А в масках пришли далеко не все.

- Я с десяти утра стою, есть люди, что к восьми пришли, и до сих пор их не приняли, - пожаловалась «КП»-Тверь» одна из мам, а на часах уже 11:34. - Хотела через МФЦ пособие продлить, но там по записи. Сегодня 8 октября, а записаться можно только на 20-е.

Работники центра соцподдержки говорят, что изменить ситуацию не в силах.

- Никто не обращается в МФЦ, все идут к нам. Но выделить дополнительные дни на прием возможности у нас нет, - сообщила корреспондентам временно исполняющая обязанности руководителя центра соцподдержки Татьяна Апреликова. - В противном случае мы не успеем все документы рассмотреть и оформить, на это требуется немалое время.

На прием люди начинают собираться к восьми, но и ближе к полудню в стенах центра соцподдержки многолюдно. Фото: Виктория ТУШКОВА

А в это время в МФЦ, где тоже можно оформить пособия и льготы, ситуация гораздо спокойнее. «КП»-Тверь» заехала в один из офисов, на Трехсвяткой, 6. Никаких очередей мы там не обнаружили. Девушка-оператор сообщила, что пособия оформить здесь можно в любой день.

- Можно и без записи прийти. Но лучше с утра, - ответила работница МФЦ на вопрос о долгой записи в многофункциональный центр.

Так что пока мы можем порекомендовать всем отправляться именно в офисы МФЦ, чтобы не стоять часами в очередях и не подвергать себя опасности. Открытым остается вопрос, почему бы не продлить возможность дистанционного оформления пособий и льгот, как это было во время «первой волны».

Кстати, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с понедельника, 12 октября, в регионе ужесточаются меры режима повышенной готовности. Губернатор Игорь Руденя объявил в телеэфире, что ношение масок с этого дня в транспорте и общественных местах станет обязательным. Будут ли в соцзащиту не пускать людей без масок, посмотрим в понедельник. Тем более что в этот день принимают посетителей из группы риска - пожилых.