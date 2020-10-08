Масочный режим в Твери в октябре 2020: какие штрафы могут грозить тем, кто не носит маски

Маски обязательны, а вот с перчатками можно пока повременить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 12 октября, в Тверской области вводится обязательный масочный режим из за вспышки сезонных вирусных заболеваний и роста заболеваемости коронавирусом. Носить маски нужно будет обязательно в общественных местах и в транспорте.

Пока за нарушение масочного режима в Верхневолжье «наказывать рублем» не будут, этого не было во время весеннего карантина. Однако ситуация может измениться. Выступая в телеэфире 7 октября

губернатор Игорь Руденя заметил, что если носить маски население не будет (а народ расслаблен пока - редко сейчас кого в маске на улице встретишь) власти области могут начать использовать административную практику — штрафы.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

В случае введения штрафов за нарушение масочного режима, на нарушителя протоколы составлять будут по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Здесь прописаны следующие штрафы: для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 300 тысяч рублей.

А КАК У ДРУГИХ

В первую волну ковида в ряде регионов страны были введены штрафы за нарушение масочного режима. Сейчас, каждый регион снова будет решать - введёт он штрафы или нет.

Размеры штрафов в регионах России в первую волну COVID-19:

Москва и Подмосковье - 4000 руб.

Красноярский край - от 1000 до 3000 руб.

Новосибирская область - от 1000 до 3000 руб.

Удмуртия - 500 до 2000 руб.

Самарская область - от 1000 до 30 000 руб.. Калининградская область - 1000 до 30 000 руб.

А вот в Европе власти уже ужесточают меры в связи с ростом числа заболевших ковидом: в Германии штрафы за нарушение масочного режима от 50 до 500 евро (в зависимости от региона страны), в Италии - от 500 до 700 евро, в Великобритании - от 100 до 200 фунтов.

НА ЗАМЕТКУ

Могут ли вас выгнать из общественного транспорта или из кафе-ресторана если вы без маски?

Кондуктор не имеет права вас выгнать, но может вызвать полицию, чтобы составили протокол об административном правонарушении по статье: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ). В таком случае нарушителю грозит штраф — от 1000 рублей.

Та же самая история и в кафе-ресторане и прочих общественных местах: выгнать покупателя или отказаться его обслуживать продавец права не имеет, но может вызвать полицию.