Масочный режим в Твери в октябре 2020: какие штрафы могут грозить тем, кто не носит маски

Маски обязательны, а вот с перчатками можно пока повременить.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С понедельника, 12 октября, в Тверской области вводится обязательный масочный режим из за вспышки сезонных вирусных заболеваний и роста заболеваемости коронавирусом. Носить маски нужно будет обязательно в общественных местах и в транспорте.
Пока за нарушение масочного режима в Верхневолжье «наказывать рублем» не будут, этого не было во время весеннего карантина. Однако ситуация может измениться. Выступая в телеэфире 7 октября
губернатор Игорь Руденя заметил, что если носить маски население не будет (а народ расслаблен пока - редко сейчас кого в маске на улице встретишь) власти области могут начать использовать административную практику — штрафы.
ПО БУКВЕ ЗАКОНА
В случае введения штрафов за нарушение масочного режима, на нарушителя протоколы составлять будут по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Здесь прописаны следующие штрафы: для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 300 тысяч рублей.
А КАК У ДРУГИХ
В первую волну ковида в ряде регионов страны были введены штрафы за нарушение масочного режима. Сейчас, каждый регион снова будет решать - введёт он штрафы или нет.
Размеры штрафов в регионах России в первую волну COVID-19:
Москва и Подмосковье - 4000 руб.
Красноярский край - от 1000 до 3000 руб.
Новосибирская область - от 1000 до 3000 руб.
Удмуртия - 500 до 2000 руб.
Самарская область - от 1000 до 30 000 руб.. Калининградская область - 1000 до 30 000 руб.
А вот в Европе власти уже ужесточают меры в связи с ростом числа заболевших ковидом: в Германии штрафы за нарушение масочного режима от 50 до 500 евро (в зависимости от региона страны), в Италии - от 500 до 700 евро, в Великобритании - от 100 до 200 фунтов.
НА ЗАМЕТКУ
Могут ли вас выгнать из общественного транспорта или из кафе-ресторана если вы без маски?
Кондуктор не имеет права вас выгнать, но может вызвать полицию, чтобы составили протокол об административном правонарушении по статье: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ). В таком случае нарушителю грозит штраф — от 1000 рублей.
Та же самая история и в кафе-ресторане и прочих общественных местах: выгнать покупателя или отказаться его обслуживать продавец права не имеет, но может вызвать полицию.