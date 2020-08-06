Активисты движения «Том Сойер Фест» законсервировали единственные сохранившиеся в Кимрах ворота из XIX века

Старинные ворота нараспашку. Фото: vk.com/tsfkimry

Напомним, этим летом волонтеры проекта «Том Сойер Фест Кимры» взялись восстанавливать былой облик усадьбы Калинина в родном городе - дом № 1 на улице Орджоникидзе. По ходу работ они обнаружили под слоем штукатурки и цемента парадные ворота особнячка, сохранившиеся с XIX века.

На днях пусть и обветшавшие, но все равно красивые, с резными узорами большие двери были вновь распахнуты спустя столько лет…

- После того, как в 1983 году был построен новый Зареченский мост, уровень проезжей части был поднят почти на метр. Дом оказался в низине и первый этаж фактически «ушёл в образовавшуюся яму». Тогда же перестали функционировать и парадные ворота. Их створы были окончательно закрыты, а петли и все технические щели закрашены и зацементированы. С тех пор воротами никто никогда не пользовался, они постепенно осели, вросли в землю и стали понемногу ветшать, - написали в своей группе в соцсети ребята.

Однако волонтеры «оживили» ворота, которым аж 130 лет. Активисты проекта утверждают, что, это единственные на сегодня старинные деревянные ворота в Кимрах.

- Вообще ворота это отдельный проект, - поделился с «КП»-Тверь» один из основателей движения «Том Сойер Фест» в Кимрах Алексей Молчанов. - Сейчас мы их законсервируем в том виде в котором они есть, а на следующий год будем реставрировать, убирая всё гнилое и вставляя пломбы.

Он также сообщил, что и в целом дело восстановления исторического облика дома продвигается хорошо:

- Работаем в основном над расчисткой старой краски и удалением старой штукатурки. Мы с боковыми фасадами дома и перенесли строительные леса на главный, юго-восточный фасад. Уже решено, что красить будем в следующем году. Трудности пока у нас только с укреплением падающего кирпичного воротного столба. Но нам сделали полноценный инженерный проект со всеми расчётами, будем укреплять металлическими связями и стяжками.

Также волонтеры из Кимр успели принять в гости и поделиться накопленным за два с лишним года опытом с ребятами, которые решили продвигать дело «Том Сойер Феста» в Твери. Напомним, что они возьмутся за строение №7 на улице Старо-Воробьёвской в это воскресенье, 9 августа.