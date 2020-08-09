«Уютно на площади»: В Твери выступил оркестр Мариинки с маэстро Валерием Гергиевым

Музыкантов от яркого солнца более менее укрывала крыша над временной сценой. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня, 9 августа, на площади Славы в Твери звучала волшебная музыка прославленного композитора Петра Чайковского. Исполнял её прославленный симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижировал сам маэстро Гергиев.

Его не нужно представлять, весь мир знает и рукоплещет. Но все-таки напомним — народный артист Российской Федерации, трёхкратный лауреат Государственной премии РФ Валерий Гергиев. И Мариинским театром он тоже руководит.

Сегодня маэстро и чутко отзывавшимся на взмахи его дирижерской палочки музыкантам рукоплескали в Твери.

Оркестр почти полтора часа играл Чайковского на площади Славы. Зрителей пускали только по пригласительным билетам. Собственно на концерт пригласили несколько десятков человек: ветеранов, медиков, педагогов, работников соцзащиты, многодетных семей.

Губернатор Игорь Руденя прислал всем приветственный адрес.

- В прошлом году в нашем городе состоялся первый концерт XVIII Московского Пасхального фестиваля. Мы рады, что и в текущем году Тверь принимает участие в фестивале. Мы благодарны за такой замечательный подарок нашему региону, – отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Музыканты играли на временной сцене с крышей. Зрители сидели под ярким солнцем. На них щедро лились и звуки музыки, и лучи света. Кстати, стулья были расставлены в соответствии с санитарными правилами — на дистанции друг от друга.

Зрители внимали классике под палящим солнцем, но, казалось, это им нисколько не мешает. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Людей рядом с площадью, также пришедших послушать классику, было немного. Благо, что музыка разлеталась далеко от эпицентра — отдельные звуки долетали до площади со стелой «Тверь — Город воинской славы».

Как поделились некоторые ценители классической музыки из публики, привычнее слушать оркестры, конечно, в стенах филармонии:

- Но и здесь все прозвучало отлично, очень тронуло.

Маэстро, конечно же, дарили цветы. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ещё бы, такие мастера исполняли!

Валерий Гергиев ненадолго вышел к журналистам после концерта и также оценил место и атмосферу.

- Глубоко символично, что мы сегодня выступали перед детской школой искусств, как-то уютно здесь на площади, - сказал маэстро.

Валерий Гергиев немного пообщался с журналистами. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Валерий Гергиев рассказал, что в честь года 75-летия Великой Победы очень хотел дать концерт в Ржеве, но пока не получилось из-за пандемии. Из-за это в целом был сильно отложен Московский Пасхальный фестиваль.

- Но мы обязательно сделаем концерт в Ржеве, - пообещал дирижер.

ВАЖНО

Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступает в некоторых городах страны с подобными концертами в рамках Московского Пасхального фестиваля. В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы.