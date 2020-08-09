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«Уютно на площади»: В Твери выступил оркестр Мариинки с маэстро Валерием Гергиевым

Музыку было слышно далеко от места концерта
Александр ЖмулинАлександрЖмулин
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Музыкантов от яркого солнца более менее укрывала крыша над временной сценой.

Музыкантов от яркого солнца более менее укрывала крыша над временной сценой.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня, 9 августа, на площади Славы в Твери звучала волшебная музыка прославленного композитора Петра Чайковского. Исполнял её прославленный симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижировал сам маэстро Гергиев.

Его не нужно представлять, весь мир знает и рукоплещет. Но все-таки напомним — народный артист Российской Федерации, трёхкратный лауреат Государственной премии РФ Валерий Гергиев. И Мариинским театром он тоже руководит.

Сегодня маэстро и чутко отзывавшимся на взмахи его дирижерской палочки музыкантам рукоплескали в Твери.

Оркестр почти полтора часа играл Чайковского на площади Славы. Зрителей пускали только по пригласительным билетам. Собственно на концерт пригласили несколько десятков человек: ветеранов, медиков, педагогов, работников соцзащиты, многодетных семей.

Губернатор Игорь Руденя прислал всем приветственный адрес.

- В прошлом году в нашем городе состоялся первый концерт XVIII Московского Пасхального фестиваля. Мы рады, что и в текущем году Тверь принимает участие в фестивале. Мы благодарны за такой замечательный подарок нашему региону, – отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Музыканты играли на временной сцене с крышей. Зрители сидели под ярким солнцем. На них щедро лились и звуки музыки, и лучи света. Кстати, стулья были расставлены в соответствии с санитарными правилами — на дистанции друг от друга.

Зрители внимали классике под палящим солнцем, но, казалось, это им нисколько не мешает.

Зрители внимали классике под палящим солнцем, но, казалось, это им нисколько не мешает.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Людей рядом с площадью, также пришедших послушать классику, было немного. Благо, что музыка разлеталась далеко от эпицентра — отдельные звуки долетали до площади со стелой «Тверь — Город воинской славы».

Как поделились некоторые ценители классической музыки из публики, привычнее слушать оркестры, конечно, в стенах филармонии:

- Но и здесь все прозвучало отлично, очень тронуло.

Маэстро, конечно же, дарили цветы.

Маэстро, конечно же, дарили цветы.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ещё бы, такие мастера исполняли!

Валерий Гергиев ненадолго вышел к журналистам после концерта и также оценил место и атмосферу.

- Глубоко символично, что мы сегодня выступали перед детской школой искусств, как-то уютно здесь на площади, - сказал маэстро.

Валерий Гергиев немного пообщался с журналистами.

Валерий Гергиев немного пообщался с журналистами.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Валерий Гергиев рассказал, что в честь года 75-летия Великой Победы очень хотел дать концерт в Ржеве, но пока не получилось из-за пандемии. Из-за это в целом был сильно отложен Московский Пасхальный фестиваль.

- Но мы обязательно сделаем концерт в Ржеве, - пообещал дирижер.

ВАЖНО

Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступает в некоторых городах страны с подобными концертами в рамках Московского Пасхального фестиваля. В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы.

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