13 наших и двое из столицы: Волонтеры «Том Сойер Фест Тверь» начали зачищать лицевой фасад дома

Есть на старой улице Твери старый же дом... Для покраски годится он. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

9 августа, как упоминала ранее «КП-Тверь», в столице Верхневолжья произошел, может, и не громкий, но все-таки исторический момент. Под доносившиеся с площади Славы звуки оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева на улице Староворобьевской стартовал «Том Сойер Фест Тверь».

В 12:00 возле дома № 7 собрались 15 волонтеров проекта, который, наконец, пришел и в наш город. До этого, напомним, фестиваль восстановления исторической среды, который охватывает десятки городов страны, в Верхневолжье проходил только в Кимрах. Там ребята преображают дома уже третий год...

Инициатор проекта в Твери Игорь Долгих рассказал «КП-Тверь», что пока в команде не сформирован четкий костяк.

- Но то, что на первые, можно сказать, пристрелочные работы пришли 15 человек, - это здорово, - отметил он. - Это люди разного возраста и рода занятий: от школьника до уже взрослых, состоявшихся граждан за 40 лет. Причем специально на начало фестиваля в Твери приехала молодая пара студентов из Москвы. Они давно хотели поучаствовать в фестивалях «Том Сойер Фест», которые проходят во многих городах, искали, где поближе к столице, и вот в соцсетях узнали про старт нашего проекта. В итоге они помогли нам очищать дом, а мы для них потом провели экскурсию по исторической части Твери. Москвичи обещали приехать еще и друзей своих пригласить.

По словам Игоря, такая практика - обычное дело:

- Это уже что-то вроде событийного туризма. Люди узнают про фестивали «Том Сойер Фест» и едут в другие города, где они проводятся, помогают волонтерам в работе, а заодно знакомятся с новыми местами. В Кимры к ребятам, я знаю, уже немало таких туристов-помощников приезжало.

Сам Игорь с несколькими своими соратниками также уже побывал недавно у своих коллег «том сойеров» в гостях.

- Теперь ждем ответного визита от них. Они обещали приехать, посмотреть наш дом, помочь советом, как его лучше очищать и красить, - добавил Игорь.

- А почему именно этот дом вы выбрали?

- Мы не выбирали по сути, разместили в своей группе в соцсети пост, что ищем старинный дом для преображения, и жильцы этого дома на улице Староворобьевской откликнулись, - ответил Игорь. - Этот деревянный дом построен в конце XIX века. Это, конечно, не какой-то особняк купца, но нам и нужен был для начала простой дом. Мы же только начинаем.

Ребята на чали шкурить стены фасчада и забор. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

И ребята начали ударно. Как рассказал Игорь, за день - с 12:00 до 18:00 - волонтеры очистили при помощи специальных щеток от остатков старой краски и лишней «шелухи» часть (до куда руки дотянулись) смотрящего на улицу фасада и забора.

Сейчас ребята находятся в поиске строительных лесов и лестниц-стремянок и были бы рады, если бы кто-нибудь помог с этим, например, какой-нибудь спонсор-благожелатель или магазин.

В следующий раз на объект волонтеры планируют выйти 16 августа. Если хотите присоединиться или как-то помочь «Том Сойер Фест Тверь» следите за новостями в их паблике в социальной сети Вконтакте.