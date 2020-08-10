Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

13 наших и двое из столицы: Волонтеры «Том Сойер Фест Тверь» начали зачищать лицевой фасад дома

Пока только там, до куда руки дотянулись
Александр ЖмулинАлександрЖмулин
КомментироватьОставить комментарий
Есть на старой улице Твери старый же дом... Для покраски годится он. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

Есть на старой улице Твери старый же дом... Для покраски годится он. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

9 августа, как упоминала ранее «КП-Тверь», в столице Верхневолжья произошел, может, и не громкий, но все-таки исторический момент. Под доносившиеся с площади Славы звуки оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева на улице Староворобьевской стартовал «Том Сойер Фест Тверь».

В 12:00 возле дома № 7 собрались 15 волонтеров проекта, который, наконец, пришел и в наш город. До этого, напомним, фестиваль восстановления исторической среды, который охватывает десятки городов страны, в Верхневолжье проходил только в Кимрах. Там ребята преображают дома уже третий год...

Инициатор проекта в Твери Игорь Долгих рассказал «КП-Тверь», что пока в команде не сформирован четкий костяк.

- Но то, что на первые, можно сказать, пристрелочные работы пришли 15 человек, - это здорово, - отметил он. - Это люди разного возраста и рода занятий: от школьника до уже взрослых, состоявшихся граждан за 40 лет. Причем специально на начало фестиваля в Твери приехала молодая пара студентов из Москвы. Они давно хотели поучаствовать в фестивалях «Том Сойер Фест», которые проходят во многих городах, искали, где поближе к столице, и вот в соцсетях узнали про старт нашего проекта. В итоге они помогли нам очищать дом, а мы для них потом провели экскурсию по исторической части Твери. Москвичи обещали приехать еще и друзей своих пригласить.

По словам Игоря, такая практика - обычное дело:

- Это уже что-то вроде событийного туризма. Люди узнают про фестивали «Том Сойер Фест» и едут в другие города, где они проводятся, помогают волонтерам в работе, а заодно знакомятся с новыми местами. В Кимры к ребятам, я знаю, уже немало таких туристов-помощников приезжало.

Сам Игорь с несколькими своими соратниками также уже побывал недавно у своих коллег «том сойеров» в гостях.

- Теперь ждем ответного визита от них. Они обещали приехать, посмотреть наш дом, помочь советом, как его лучше очищать и красить, - добавил Игорь.

- А почему именно этот дом вы выбрали?

- Мы не выбирали по сути, разместили в своей группе в соцсети пост, что ищем старинный дом для преображения, и жильцы этого дома на улице Староворобьевской откликнулись, - ответил Игорь. - Этот деревянный дом построен в конце XIX века. Это, конечно, не какой-то особняк купца, но нам и нужен был для начала простой дом. Мы же только начинаем.

Ребята на чали шкурить стены фасчада и забор. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

Ребята на чали шкурить стены фасчада и забор. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

И ребята начали ударно. Как рассказал Игорь, за день - с 12:00 до 18:00 - волонтеры очистили при помощи специальных щеток от остатков старой краски и лишней «шелухи» часть (до куда руки дотянулись) смотрящего на улицу фасада и забора.

Сейчас ребята находятся в поиске строительных лесов и лестниц-стремянок и были бы рады, если бы кто-нибудь помог с этим, например, какой-нибудь спонсор-благожелатель или магазин.

В следующий раз на объект волонтеры планируют выйти 16 августа. Если хотите присоединиться или как-то помочь «Том Сойер Фест Тверь» следите за новостями в их паблике в социальной сети Вконтакте.

КультураИнтересное