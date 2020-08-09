Волонтеры проекта "Том Сойер Фест" взялись за дело в Твери

Волонтеры приступили к первому этапу по возвращению дому былой красоты. Фото: "Том Сойер Фест Тверь"/Игорь Долгих

Сегодня, 9 августа, было положено практическое начало первому (надеюсь, не последнему) сезону фестиваля восстановления исторической среды"Том Сойер Фест" в Твери. Как писала "КП-Тверь", инициаторы этого дела в нашем городе начали готовится к старту и зазывать волонтеров в июле.

И они откликнулись.

На "пристрелку" к старому деревянному дому №? на Старо-Воробьёвской улице собрались аж 15 человек. Весьма неплохо для начала да и вообще. Причем двое из этих 15 волонтеров даже специально приехали из Москвы...

Старый дом ребята уже начали "обрабатывать" - очищать фасад от разной шелухи, чтобы в дальнейшем преобразить его.

Подробности читайте на на сайте "КП-Тверь" завтра.