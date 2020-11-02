Поименный список медиков, скончавшихся во время борьбы с коронавирусом в Тверской области

Почти восемь месяцев, с начала эпидемии коронавируса в регионе, тверские медики самоотверженно борются с опасным заболеванием. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Светя другим, сгораю сам» - этому девизу врачевателей уже не одна сотня лет, но именно сегодня он вновь стал актуален как никогда. Почти восемь месяцев, с начала эпидемии коронавируса в регионе, тверские врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья борются с опасным заболеванием. Рискуют собственным здоровьем и жизнями, работают в ущерб интересам своих семей.

Медики - тоже люди, и они умирают. От коронавируса или хронических болезней, обострившихся на фоне нервной и тяжелой работы. В память о них «КП»-Тверь» публикует список медицинских работников Тверской области, скончавшихся в период коронавируса с марта по ноябрь 2020 года.

Галина Александровна Леонтьева, 51 год, фельдшер-лаборант клинической лаборатории Спировской центральной районной больницы. Госпитализирована в областную клиническую больницу 30 апреля. Дата смерти уточняется.

Валерий Сергеевич Осипов, 74 года, врач-рентгенолог поликлиники № 7 Тверской городской больницы № 6. Скончался 12 мая 2020 года. Работал рентгенологом с 1968 года, имел первую врачебную категорию.

Лидия Алексеевна Кузьминская, 71 год, врач-кардиолог Тверского кардиологического диспансера, врач высшей категории. Скончалась 11 июня 2020 года в инфекционном госпитале областной клинической больницы от пневмонии. Работала врачом с 1974 года, имела ведомственную награду «Отличник здравоохранения».

Лидия Алексеевна Кузьминская. Фото: www.pulstver.ru

Константин Григорьевич Шевченко, 56 лет, врач-радиолог Тверского областного клинического онкологического диспансера, врач высшей категории. Стаж работы в медицине - более 33 лет. Скончался 28 июня 2020 года.

Сергей Николаевич Базлов, 59 лет, врач-терапевт, эндоскопист, гастроэнтеролог. Доцент кафедры факультетской терапии Тверского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. Скоропостижно скончался 25 июля 2020 года.

Сергей Николаевич Базлов. Фото: www.tvgmu.ru

Сергей Петрович Бондаренко, 68 лет, начальник отделений хирургического профиля городской клинической больницы № 7, кандидат медицинских наук. Скончался 3 октября 2020 года. В системе здравоохранения проработал 45 лет. Отмечен многочисленными благодарностями и почетными грамотами, награжден нагрудным знаком за развитие Тверской области.

Сергей Петрович Бондаренко. Фото: www.7gkbtver.ru

Владимир Анатольевич Уберский, 71 год, фельдшер «Скорой помощи» Торопецкой центральной районной больницы. Скончался 22 октября 2020 года.

Валерий Константинович Семенов, 70 лет, врач-педиатр Тверской городской клинической детской больницы № 3, участковый поликлиники № 2. Скончался 25 октября 2020 года. После окончания Калининского мединститута трудился в участковой больнице Башкирии. В Твери вел врачебную практику с 1976 года.

Валерий Константинович Семенов. Фото: www.gkdb3.ru

Вячеслав Евгеньевич Николаев, 63 года, заведующий терапевтическим отделением Ржевской центральной районной больницы. Скончался в областной клинической больнице 29 октября 2020 года. В Ржевской ЦРБ работал с 1984 года. Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Вячеслав Евгеньевич Николаев. Фото: црб-ржев.рф

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и коллегам скончавшихся медиков. Если в наш список потерь не вошло имя какого-либо медицинского работника, умершего в период пандемии коронавируса, сообщите нам в редакцию. Оперативно обратиться можно через странички «КП»-Тверь» в соцсетях: VK, FB, OK, а также на адрес электронной почты gazeta@kptver.ru.