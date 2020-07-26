2020-07-26T10:00:37+03:00
Общество

Врач, доцент Тверского государственного медуниверситета Сергей Базлов умер на рабочем месте

Ему было 59 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Сергею Базлову было 59 лет Фото: tvgmu.ruСергею Базлову было 59 лет Фото: tvgmu.ru
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25 июля скоропостижно скончался доцент кафедры факультетской терапии Тверского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач терапевт, эндоскопист, гастроэнтеролог Сергей Базлов. Ему было 59 лет.

Прощание состоится 27 июля в 14:00 часов в морге больницы скорой медицинской помощи.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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