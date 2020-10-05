В Твери умер известный хирург Сергей Бондаренко

Сергей Петрович Бондаренко умер на 69-м году жизни Фото: Городская клиническая больница №7

3 октября на 69-м году ушел из жизни начальник отделений хирургического профиля городской клинической больницы №7, кандидат медицинских наук Сергей Петрович Бондаренко.

- Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, мудрым человеком, готовым поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждался,- написали коллеги Сергея Бондаренко на сайте городской клинической больницы №7.

Здравоохранению Тверской области Сергей Петрович посвятил 45 лет. В 1975 году закончил Калининский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начинал в должности врача-хирурга Торжокской ЦРБ, работал в Зубцовском районе в Погорельской больнице №2.

20 лет проработал на кафедре госпитальной хирургии "Тверской государственной медицинской академии.

В 1999 году принят в Департамент здравоохранения Тверской области на должность главного специалиста – хирурга.

С ноября 2006 года – заместитель главного врача по лечебной работе Областной клинической больницы.

С февраля 2010 года – заместитель главного врача по лечебной работе Больницы скорой медицинской помощи.

С 2013 года работал начальником отделений хирургического профиля в городской клинической больнице №7.

Труд Сергея Петровича был отмечен многочисленными благодарностями и почетными грамотами, награжден нагрудным знаком за развитие Тверской области.

Прощание с Сергеем Петровичем Бондаренко состоится 6 октября в 10:00.