В Твери известный детский врач умер от коронавируса

Валерий Семенов скончался на 71-м году жизни Фото: gkdb3.ru/

Врач-педиатр участковый поликлиники №2 Валерий Константинович Семёнов скончался 25 октября на 71-м году жизни. Об утрате сообщает городская клиническая детская больница №3.

По информации группы "Подслушано у медиков. Тверь", у врача был диагностирован коронавирус.

- Это был врач с большой буквы – грамотный, эрудированный, высоко квалифицированный специалист, бесконечно преданный профессии. Как врача, его любили и уважали и сотрудники больницы, и родители участка, - пишут о нем коллеги.

С декабря 1976 г. Валерий Константинович работал участковым врачом-педиатром в городской больнице №6 г. Калинина. До этого времени (с 1973 года) трудился врачом в Башкирии.

В городской клинической детской больнице №3 Валерий Семенов работал с 1998 года. Общий стаж его работы - 47 лет.

Администрация больницы выражает соболезнования родным и близким и сообщает, что прощание состоится 28 октября в морге Областной клинической больницы на Петербургском шоссе, 105, в 10:00 утра.