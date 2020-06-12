2020-06-12T18:09:44+03:00
Общество

В Твери скончалась от пневмонии врач высшей категории, кардиолог Лидия Кузьминская

За ее жизнь боролись лучшие врачи области
Ирина ТАРАСОВА
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Лидию Алексеевну знали и ценили многие. Фото: с сайта pulstver.ruЛидию Алексеевну знали и ценили многие. Фото: с сайта pulstver.ru
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11 июня в инфекционном госпитале Тверской Областной клинической больницы на 72-м году жизни скончалась известный кардиолог и врач УЗИ кардиодиспансера Лидия Кузьминская.

Трагическая новость вызвала большой резонанс, Лидию Алексеевну знали и ценили многие.

- Замечательный врач и необыкновенный человек... Лидия Алексеевна - кардиолог высшей категории, возглавлявшая много лет отделение функциональной диагностики Тверского кардиодиспансера! Многие в городе у нее лечились, многим людям она помогла сохранить жизнь и здоровье! Это большая утрата для семьи Лидии Алексеевны, для ее пациентов, которых сотни и сотни и для коллектива кардиодиспансера. Невозможно поверить и принять этот факт... Люди, друзья, пандемия никуда не исчезла, пожалуйста, берегите себя и своих близких! - написала на своей странице в соцсетях известная певица Наталья Розенберг.

О смерти Лидии Кузьминской сообщает и главный врач областного кардиодиспансера Игорь Эльгардт. Об этом пишет ТИА. Вирус поразил больше 90 % её легких, лучшие врачи области не смогли побороть болезнь.

Игорь Абрамович пытался ее отговорить от работы в столь небезопасное из-за пандемии время. Но Лидия Алексеевна сидеть дома отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Твери скончалась от пневмонии врач высшей категории, кардиолог Лидия Кузьминская
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