Жители Твери несут цветы и игрушки к месту гибели четырехлетней девочки

Водитель автомобиля объяснил свои действия тем, что его временно ослепило солнце. Фото: Afanasy.biz.

На улице 1-й Суворова в Твери образовался импровизированный мемориал в память о погибшем ребенке. Жители областного центра начали приносить мягкие игрушки и цветы к пешеходному переходу.

Напомним, трагедия произошла 5 июня 2026 года: на нерегулируемом перекрестке в результате смертельного наезда автомобиля погиб ребенок. Девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой, сбил 42-летний водитель машины «Хендай Элантра».

Позже мужчина заявлял сотрудникам полиции, что во время движения его ослепило солнце и он не заметил пешеходов. В МВД Тверской области сообщили, что правоохранители намерены ходатайствовать об аресте задержанного водителя. Выяснением всех обстоятельств трагедии продолжают заниматься сотрудники оперативных и экстренных служб.