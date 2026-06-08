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НовостиОбщество8 июня 2026 12:08

Жители Твери несут цветы и игрушки к месту гибели четырехлетней девочки

Горожане приносят цветы и детские игрушки к «зебре» на улице 1-я Суворова, где случилась смертельное ДТП
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Водитель автомобиля объяснил свои действия тем, что его временно ослепило солнце. Фото: Afanasy.biz.

Водитель автомобиля объяснил свои действия тем, что его временно ослепило солнце. Фото: Afanasy.biz.

На улице 1-й Суворова в Твери образовался импровизированный мемориал в память о погибшем ребенке. Жители областного центра начали приносить мягкие игрушки и цветы к пешеходному переходу.

Напомним, трагедия произошла 5 июня 2026 года: на нерегулируемом перекрестке в результате смертельного наезда автомобиля погиб ребенок. Девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой, сбил 42-летний водитель машины «Хендай Элантра».

Позже мужчина заявлял сотрудникам полиции, что во время движения его ослепило солнце и он не заметил пешеходов. В МВД Тверской области сообщили, что правоохранители намерены ходатайствовать об аресте задержанного водителя. Выяснением всех обстоятельств трагедии продолжают заниматься сотрудники оперативных и экстренных служб.