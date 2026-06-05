Стали известны подробности гибели пятилетней девочки под колесами авто в Твери

Выяснение всех обстоятельств трагедии взяла на контроль прокуратура Центрального района Твери. Фото: Прокуратура Тверской области.

Стали известны новые подробности трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося 5 июня 2026 года в Твери. По предварительной информации прокуратуры, у дома № 15 на улице 1-й Суворова 42-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на пятилетнюю девочку.

Установлено, что в момент аварии ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой. От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия до приезда врачей.

На место трагедии лично выезжала прокурор Центрального района Твери Мария Гагарина. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего.