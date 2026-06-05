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НовостиПроисшествия5 июня 2026 17:17

В Твери под колесами иномарки на переходе погибла четырехлетняя девочка

Трагедия произошла 5 июня на улице 1-я Суворова, где водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил ребенка на нерегулируемом переходе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Дорожная трагедия унесла жизнь маленького ребенка в Твери 5 июня 2026 года. На нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на улице 1-я Суворова водитель автомобиля «Хендай Элантра» сбил несовершеннолетнюю девочку-пешехода.

За рулем иномарки находился мужчина 1983 года рождения. В результате полученных травм четырехлетняя девочка скончалась.

В настоящее время на месте трагического дорожно-транспортного происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают все сопутствующие обстоятельства гибели ребенка.