В Твери под колесами иномарки на переходе погибла четырехлетняя девочка

Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Дорожная трагедия унесла жизнь маленького ребенка в Твери 5 июня 2026 года. На нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на улице 1-я Суворова водитель автомобиля «Хендай Элантра» сбил несовершеннолетнюю девочку-пешехода.

За рулем иномарки находился мужчина 1983 года рождения. В результате полученных травм четырехлетняя девочка скончалась.

В настоящее время на месте трагического дорожно-транспортного происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают все сопутствующие обстоятельства гибели ребенка.