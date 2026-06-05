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НовостиПроисшествия5 июня 2026 18:29

Полиция Твери задержала сбившего пятилетнюю девочку на переходе водителя

Правоохранители будут просить суд арестовать 42-летнего мужчину за совершение смертельного ДТП в ребёнком на пешеходном переходе в Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Водитель автомобиля «Хендай Элантра» 1983 года рождения задержан полицией на месте смертельного ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Водитель автомобиля «Хендай Элантра» 1983 года рождения задержан полицией на месте смертельного ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Тверские полицейские задержали 42-летнего водителя автомобиля «Хендай Элантра» после совершения смертельного ДТП в Твери. Напомним, ранее мы сообщали о сегодняшней дорожной трагедии на улице 1-й Суворова, в результате которой погибла 5-летняя девочка.

По данным Прокуратуры, мужчина сбил ребенка, переходившего дорогу в сопровождении мамы по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда девочка скончалась.

В настоящее время водитель задержан, на месте продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб для выяснения всех обстоятельств. В МВД сообщили, что полицейские будут ходатайствовать перед надзорным органом о заключении мужчины под стражу.