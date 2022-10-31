Активисты "Том Сойер Феста" закончили работу над вторым домом на улице Софьи Перовской в Твери

Это уже второй дом на улице Софьи Перовской, над которым поработали активисты. Фото: vk.com/tsf_tver

Активисты "Том Сойер Феста" закончили работу над домом №17 по улице Софьи Перовской в Твери.

Работа проделана немалая: деревянный дом не только очистили от старой краски, загрунтовали и покрасили (основной цвет - зелёный, элементы декора - нарядно белые), но и заменили некоторые конструктивные элементы и элементы кровли. А ещё - повесили новый домовой знак.

- Самое главное - этот красавец в новом облачении снова перед вами и радует жителей и гостей нашего замечательного города, - пишут активисты на своей страничке в соцсети.

Это уже второй дом на улице Софьи Перовской, которому тверские "Томы Сойеры" подарили вторую молодость. Первый - дом №27, красивое строение с резным убранством.

В планах у активистов - продолжить работы на этой красивой улице Затьмачья. Подробности "Томы Сойеры" обещают сообщить уже в ближайшее время.

Напомним, "Том Сойер Фест" — это фестиваль восстановления исторической среды. В Твери ребята стараются сохранить красивую историческую застройку центра города.