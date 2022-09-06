В Твери будут судить посмертно лидера боевого звена банды "Тверские волки"

Член банды, киллер Осипов-младший. Его отца, который и подтянул сына в банду, будут судить посмертно. Фото: Алексей Косоруков

В Московском районном суде Твери состоялось предварительное слушание по делу «Тверских волков» Александра Агеева, Дмитрия Баскакова, Александра Осипова-младшего, Бориса Ильина, Ярослава Соболева, Михаила Желтова, а также Анатолия Осипова-старшего, обвиняемых в особо тяжкий преступлениях. Очередное дело поступило в суд в августе 2022 года.

Напомним, криминальная группировка орудовала в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов. Банда промышляла убийствами, вымогательством, похищением людей. Во главе стоял криминальный авторитет Александр Костенко («Лом», «Иваныч», он был убит в 2006 году).

На слушании судьбоносных решений не приняли. Баскакову, Соболеву и Ильину продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей - до 23 февраля 2023 года включительно. На тот же срок был продлён домашний арест Желтову. Ещё двое участников - Агеев и Александр Осипов - ранее были приговорены к пожизненному сроку.

Интересно, что в качестве обвиняемого в деле фигурирует и руководитель боевого звена «Тверских волков» Анатолий Осипов (он же Осипов-старший, «Лысый», «Череп», «Шаман», «Старший Волк»), убитый ещё в 2005 году. Старший Осипов подтянул в банду и сына (позже Осипов-младший занял место отца). То есть Осипова-старшего будут судить посмертно.

В следующий раз дело «Тверских волков» будет слушаться 16 сентября.

Напомним также, что Александр Агеев был одним из бандитов, ворвавшихся в дом шансонье Михаила Круга в день его убийства. Вторым был бандит Дмитрий Веселов. Застрелил шансонье именно он. Веселов поплатился за смерть певца в традиции собственной преступной жизни - был убит в марте 2003 года Осиповым-младшим.