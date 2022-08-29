В суд Твери поступило уголовное дело банды "Тверских волков"

Александр Агеев во время судебного эксперимента по делу о банде "Волков". Фото: из уголовного дела

В Московский районный суд Твери поступило уголовное дело банды "Тверских волков". Участников группировки - Агеева, Осипова, Соболева, Ильина, Баскакова, Желтова и Осипова - обвиняют в совершении особо тяжких преступлений.

- В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, криминальная группировка орудовала в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов. Банда промышляла убийствами, вымогательствами и похищением людей.

Двое участников - Агеев и Осипов - ранее были приговорены к пожизненному заключению. Баскаков также отбывает наказание в колонии. Позже были выявлены еще несколько эпизодов преступлений. В частности, Агеев рассказал следователю, как убивали знаменитого шансонье Михаила Круга. В уголовном деле была поставлена точка, спустя 17 лет.