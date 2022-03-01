Победивший рак спортсмен из Твери начал свой 700-километровый ультрамарафон по Байкалу

Снимок с юморком перед стартом. Фото: Инстаграм Артема Алискерова
Артем Алискеров, наш земляк, марафонец, который победил рак крови после почти трех лет борьбы, побежал свой ультрамарафон длиной примерно в 700 км по льду Байкала. Артем, как и рассказывал "КП"-Тверь", стартовал из поселка Кутулук на западе великого озера 1 марта, то есть сегодня.
Бежать он будет вдоль западного берега, в трех-пяти км от него, на северо-восток - в Нижнеангарск. Свой ультрамарафон Артем посвящает пропаганде донорства костного мозга, которое необходимо развивать в России для спасения страдающих от болезней крови людей.
Артем рассказывал нам, что намерен не сходить со льда на берег на протяжении всего своего суперзабега.
На старте. Артем готов. Фото: Инстаграм Артема Алискерова
За ним едет машина с командой поддержки, палаткой для ночевок, необходимым снаряжением и запасами еды и воды. А поддержать и сопроводить Артема приехал, между прочим, известный тверской мастер внедорожных гонок, неоднократный чемпион России по ралли-рейдам Евгений Павлов.
Артем основательно подготовился к суперзабегу по самому глубокому озеру планеты. Прилетел за две недели, акклиматизировался, бегал, тренировался.
Сообщал, что перед стартом чувствует себя полным сил и готовым к испытанию. Хотя и очень волнуется.
Он выложил видео со старта на своей странице в Инстраграме.
Будем болеть за Артема и по мере возможностей следить за его ультрамарафоном по льду Байкала.