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Общество1 марта 2022 13:57

Победивший рак спортсмен из Твери начал свой 700-километровый ультрамарафон по Байкалу

Перед стартом он основательно подготовился к невероятному забегу
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Снимок с юморком перед стартом. Фото: Инстаграм Артема Алискерова

Снимок с юморком перед стартом. Фото: Инстаграм Артема Алискерова

Артем Алискеров, наш земляк, марафонец, который победил рак крови после почти трех лет борьбы, побежал свой ультрамарафон длиной примерно в 700 км по льду Байкала. Артем, как и рассказывал "КП"-Тверь", стартовал из поселка Кутулук на западе великого озера 1 марта, то есть сегодня.

Бежать он будет вдоль западного берега, в трех-пяти км от него, на северо-восток - в Нижнеангарск. Свой ультрамарафон Артем посвящает пропаганде донорства костного мозга, которое необходимо развивать в России для спасения страдающих от болезней крови людей.

Артем рассказывал нам, что намерен не сходить со льда на берег на протяжении всего своего суперзабега.

На старте. Артем готов. Фото: Инстаграм Артема Алискерова

На старте. Артем готов. Фото: Инстаграм Артема Алискерова

За ним едет машина с командой поддержки, палаткой для ночевок, необходимым снаряжением и запасами еды и воды. А поддержать и сопроводить Артема приехал, между прочим, известный тверской мастер внедорожных гонок, неоднократный чемпион России по ралли-рейдам Евгений Павлов.

Артем основательно подготовился к суперзабегу по самому глубокому озеру планеты. Прилетел за две недели, акклиматизировался, бегал, тренировался.

Сообщал, что перед стартом чувствует себя полным сил и готовым к испытанию. Хотя и очень волнуется.

Он выложил видео со старта на своей странице в Инстраграме.

Будем болеть за Артема и по мере возможностей следить за его ультрамарафоном по льду Байкала.