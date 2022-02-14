Обратился к Байкалу с просьбой: Победивший рак спортсмен из Твери прибыл в Иркутскую область для финальной подготовки к 700-километровому марафону

Артем Алискеров прилетел в Иркутскую область, впереди - ультрамарафон. Фото: VK/Артем Алискеров

- Добрались хорошо, Иркутск встретил настоящим сибирским морозом, ниже минус 30 градусов, - с таких слов 14 февраля начал свое общение по телефону с корреспондентом «КП»-Тверь» Артём Алискеров. Это наш земляк, марафонец, который победил рак крови после почти трех лет борьбы. Как мы уже писали, он отправился на Байкал, чтобы пробежать по льду великого озера ультрамарафон 700 км и тем самым привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга.

Напомним, Артём до онкозаболевания участвовал в различных соревнованиях по бегу, в том числе экстремальных. Он вопреки недугу продолжил бегать и во время борьбы с болезнью. А уж после излечения в августе прошлого года успел взобраться на самую высокую вершину Европы Эльбрус на Кавказе, а также пробежать 303 км по Золотому кольцу России.

Теперь, отметив в начале февраля 33-й день рождения, он реализует новый проект - ультрамарафон по Байкалу.

Артем на Байкале. Фото: VK/Артем Алискеров

Цель благородная - пропаганда так необходимого немалому количеству людей в России донорства костного мозга.

Как «КП»-Тверь» и договаривалась с Артёмом, он вышел с нами на связь после прибытия в Иркутскую область. Вместе с Артёмом для поддержки прилетел туда его товарищ из Санкт-Петербурга Филипп.

- Съездили уже в Листвянку (оттуда запланирован старт - Ред.) посмотреть на Байкал. Я, естественно, вышел на него, попросил, чтобы он меня принял, чтобы дал пробежать по всем его красотам и отпустил домой с Богом, - рассказал Артём. - Попробовали уже и знаменитого омуля. Потрясающе! Очень вкусная рыбка.

Он также добавил, что уже провел первую тренировку:

- Ветер очень сильный, возникли сразу проблемы по поводу экипировки: уже другие, более плотные кроссовки с мембраной себе заказал, в тряпке бежать нереально, ноги сразу замерзают. А так акклиматизируюсь потихоньку, чувствую себя хорошо. Вкатываюсь в местные реалии. Уверен, что всё получится, единственное, что ветер - это, конечно, конкретное препятствие. Но, я думаю, и с ним тоже справлюсь.

Артём сообщил, что стартовать собирается 1 марта. Ранее он рассказал, что стартовать будет в Култуке (это к югу от Листвянки), а финишировать - в Нижнеангарске. Бежать планирует без выходных, со льда не сходить, ночевать в палатке. Вещи и снаряжение за ним будет везти машина, а фиксировать преодоленные бегом по льду километры - GPS-трекер.