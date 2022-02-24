Марафонец из Твери показал точку, откуда начнёт 700-километровый ультрамарафон по Байкалу

Привет с Байкала. Фото: VK/Артём Алискеров.

Наш земляк Артем Алискеров прилетел в Иркутскую область, чтобы пробежать ультрамарафон примерно в 700 км по льду Байкала. Совершить это он собирается с благородной целью: для пропаганды донорства костного мозга в нашей стране. Вчера марафонец поделился новой фотографией с места, откуда побежит. А также пояснил, как проходят тренировки перед стартом.

Для Артема преодоление Байкала бегом - это новый вызов после излечения от рака крови. Напомним, что он почти три года боролся со страшным заболеванием. Затем успел взойти на Эльбрус - самую высокую точку Европы. А также пробежать в виде тренировки перед Байкалом свыше 300 км по Золотому кольцу.

Страсть, а главное - сноровка к таким испытаниям у Артема проснулись не внезапно. Он до болезни серьезно занимался бегом, в том числе участвовал в марафонах, порой в экстремальных. Но, учитывая, что еще прошлым летом Артем продолжал бороться с онкологией, не может не поражать, как быстро он набрал форму. Хотя этот человек даже во время болезни умудрился пробежать в Твери полумарафон, например.

Артем выложил селфи из посёлка Култука - это на западе Байкала, откуда он планирует стартовать 1 марта. Бежать будет, не сходя со льда (ночуя на озере же в палатке), до Нижнеангарска на северо-восточной оконечности самого глубокого в мире озера.

Селфи из Култука. Фото: VK/Артём Алискеров.

Култук примечателен несколькими фактами. Во-первых, его основал человек с такой же фамилией, что заложил Иркутск: енисейский казак Похабов, только по имени Иван. Основатель Иркутска - Яков Похабов, однофамилец Ивана.

Во-вторых, Култук является как бы завершением Кругобайкальской железной дороги. Ее предшественники - Старокомарский, Игумновский, Кругоморский тракты, а теперь остались наследники - трасса «Байкал» и перевальная ветка Транссиба. В переводе с тюркского «Култук» буквально означает «подмышка», также можно истолковать как «угол, тупик». То есть Артем, получается, стартует из тупика.

- 1 марта в 9:00 стартую в Култуке. Команда уже выехала из Твери, а я пока езжу по побережью, изучаю лёд: много опасных участков, где можно оставить голеностопы, много снега, а под ним торосы, которые не видно, - написал в одном из комментариев Артем. Торосы - нагромождения льда, образовавшиеся в результате сдавливания ледяных масс.

Артем, конечно, не только ездит. Еще и по 10 км бегает.

По Байкалу он рассчитывает пробегать уже не меньше 30-35 км в день. Но сам признает, что пока такую задачу не ставит. Как пойдет.